Sinner e Laila Hasanovic, l’ultimo set: il video di Halloween e le indiscrezioni su Greta Galassi

Laila Hasanovic e Jannik Sinner

La modella danese pubblica un TikTok con riferimenti a un’altra donna e alimenta i sospetti sulla crisi con il campione azzurro

La storia d’amore tra Jannik Sinner e Laila Hasanovic è arrivata davvero al capolinea? È la domanda che circola con insistenza nel mondo del gossip dopo una serie di segnali che hanno alimentato le voci di una possibile rottura. Nessuna conferma dai diretti interessati, ma la relazione è al capolinea. E nelle ultime ore è spuntato il nome di una fiamma per l’altoatesino, la modella trentina Greta Galassi.

A riaccendere la curiosità è stato soprattutto un video pubblicato dalla modella danese su TikTok in occasione di Halloween. Una clip apparentemente ironica, ma con un contenuto che non è passato inosservato ai follower.

Il video di Laila Hasanovic e la frecciata sull’altra donna

Nel filmato Laila, vestita da vampira, interpreta alcune battute della canzone The Answer di Kylie Cantrall. Tra le frasi mimate ce n’è una particolarmente esplicita: «Avevi ragione, si sta sentendo con un’altra donna». La scena prosegue con un dialogo telefonico che si conclude con un’altra battuta: «C’è una cosa che non mi hai detto, l’altra ragazza sei tu».

Un riferimento che molti utenti hanno interpretato come una possibile frecciata a Sinner e a un presunto tradimento. Ma resta un’interpretazione: Hasanovic non ha mai indicato il destinatario del messaggio e non ha chiarito se il video abbia davvero a che fare con la sua situazione sentimentale.

I sospetti sulla coppia, del resto, erano emersi già nelle settimane precedenti. Alla Milano Fashion Week di settembre i due avrebbero avuto occasioni per incontrarsi, ma secondo le ricostruzioni circolate sulla stampa non si sarebbero incrociati. Laila aveva preso parte agli appuntamenti della settimana della moda, mentre il tennista era arrivato successivamente a Milano per impegni legati a Gucci.

Greta Galassi e le indiscrezioni Gabriele Parpiglia

A rendere ancora più delicata la vicenda è stato Gabriele Parpiglia, che durante la trasmissione Il Colibrì – Spazio di libertà, in onda su San Marino Tv, ha parlato di un possibile avvicinamento tra Sinner e Greta Galassi. Il giornalista ha dichiarato di aver visto personalmente alcuni messaggi privati scambiati su Instagram tra il campione e la modella, risalenti a un periodo in cui il rapporto con Hasanovic sarebbe stato ancora in corso.

Galassi, ventottenne originaria di Mori, in Trentino, ha un passato nella pallavolo e nel mondo della moda. Aveva partecipato da giovanissima a un concorso legato a Miss Mondo e negli anni successivi ha proseguito il proprio percorso professionale sulle passerelle. Il suo nome è diventato improvvisamente uno dei più ricercati dagli appassionati di cronaca rosa.

Il giornalista nella sua newsletter ha parlato della fine della relazione con Laila Hasanovic. Un rapporto già in crisi quando l’azzurro trionfava a Wimbledon, prima dei guai fisici che l’hanno tenuto lontano dai campi di tennis e gli hanno fatto perdere la prima posizione mondiale.

Greta Galassi

Il silenzio di Sinner su Laila

Un altro elemento che ha alimentato le congetture è l’assenza di riferimenti reciproci nelle recenti interviste. In un colloquio pubblicato da D la Repubblica, Sinner ha parlato di sé, della propria vita e del periodo di stop, senza affrontare l’argomento sentimentale. Anche Hasanovic, in un’intervista a InStyle Germania, si è concentrata sulla propria storia personale, sulle origini familiari e sui progetti, senza menzionare il tennista come rimarcato da Il Quotidiano Nazionale.

Sono dettagli che, presi singolarmente, non dimostrano una separazione. Insieme alla distanza degli ultimi mesi e al video di Halloween, però, contribuiscono ad alimentare il racconto di una relazione che potrebbe attraversare una fase molto difficile.

Sinner, al momento, non ha commentato le indiscrezioni e continua a mantenere il massimo riserbo sulla propria vita privata. Anche Laila non ha fornito spiegazioni sul significato del video. La domanda resta dunque aperta: si tratta soltanto di coincidenze e interpretazioni social oppure la storia nata nel 2025 è davvero finita? Per ora, senza una presa di posizione dei protagonisti, la rottura resta una notizia non confermata.