Modella OnlyFans dà scandalo davanti al portale virtuale New York – Dublino: ‘Resterà inattivo’

Una modella OnlyFans ha fatto scandalo alzandosi la maglietta davanti al portale virtuale che collega New York a Dublino. Gli organizzatori si sono affrettati a correggere il live streaming 24 ore su 24, 7 giorni su 7, che in pochi istanti è stato inondato da comportamenti osceni.

Ava Louise, che ha più di 400.000 follower su Instagram, ha affermato in un post di aver costretto gli organizzatori a staccare la spina dal portale dopo aver mostrato il suo seno dal lato americano agli irlandesi. “Pensavo che la gente di Dublino meritasse di vedere due … di New York, nostrane” – ha detto nel video che ha pubblicato e che la mostra mentre alza la canottiera davanti al portale.

La modella di OnlyFans ha poi pubblicato il filmato del partner che parla con la presunta sicurezza più tardi, con il membro dello staff che dice che sarà “inattivo per un bel po’ di tempo” nella speranza di reprimere atti volgari – “È davvero un peccato che le persone non si comportino nel modo migliore” – ha detto il membro dello staff.

Instagram Influence flashes her chest in front of shocked bystanders at NYC-Dublin portal installation.



