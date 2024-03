Massimo Giletti firma per due anni per la Rai: tre le ipotesi al vaglio

Il 18 maggio del 2017 la separazione che non ha mai digerito con l’ultima puntata di L’Arena su Rai 1, in onda il 28 febbraio. A sette anni di distanza, dopo l’antipasto con La Tv fa 70, Massimo Giletti ha firmato un contratto biennale con la i vertici di Viale Mazzini.

Massimo Giletti torna dopo 7 anni alla Rai: ‘Ho in testa mille progetti ma ora voglio vivere l’emozione di tornare a casa’

In questo lasso di tempo il conduttore televisivo aveva condotto Non è l’Arena su La7. “Dopo un anno di mille pensieri è importante godersi questa giornata, viverla e sapere di tornare a casa. Oggi voglio vivere l’emozione di tornare a casa, quello che domani avremo tempo di parlarne” – ha detto Giletti a LaPresse anticipando che ha diverse idee in cantiere.

“Nella mia testa i progetti ci sono, li ho proposti. Quello che sarà non lo so. Questo non è il momento di parlare di quello che sarà domani ma di ringraziare chi ha creduto in me, poi quello che sarà, sarà” – ha ribadito il conduttore. La firma del contratto è stata salutata con grande soddisfazione dai vertici dalla Rai “Siamo molto soddisfatti di riaccogliere uno dei volti più influenti della televisione italiana. Bentornato, Massimo, in quella che è stata per tanti anni la tua casa” – dicono in coro l’amministratore delegato Roberto Sergio e il direttore generale Giampaolo Rossi.

Il conduttore potrebbe sfidare Fabio Fazio la domenica o condurre un talk politico il giovedì

Difficilmente Giletti ripartirà in Rai dalla domenica pomeriggio dove resta confermata anche per la prossima stagione la Domenica In di Mara Venier. Tra l’ipotesi in programma in prime time la domenica su Rai 3 per andare in concorrenza con Fabio Fazio. In alternativa il martedì sera, sempre sulla terza rete, nello spazio lasciato libero da Bianca Berlinguer. La Rai potrebbe anche rilanciare il talk politico al giovedì su Rai 2 come riferisce Tv Blog.