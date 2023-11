Morta Mia Split a 23 anni, il commosso ricordo di Rocco Siffredi: ‘Sensibilità ed eleganza rara’

Una morte improvvisa che ha sconvolto il mondo dell’intrattenimento per adulti e Rocco Siffredi che aveva lavorato con lei. L’attrice e modella russa Mia Split è deceduta all’età di 23 anni in circostanze ancora poco chiare (i media locali parlano di suicidio).

“È stato molto doloroso sapere che hai deciso così bruscamente di lasciare questo mondo. Lo rispetto anche se fa molto male” – ha scritto Siffredi nel ricordare la giovane collega con la quale aveva lavorato in passato. “Una sensibilità ed eleganza rara, il mondo aveva bisogno di persone come te”. L’abruzzese ha condiviso sul profilo Instagram uno scatto che li ritrae insieme con un commovente omaggio.

“È stato molto doloroso per chi come me ti conosceva e ti apprezzava, sapere che avevi deciso così all’improvviso di lasciare questo mondo. Lo rispetto anche se fa molto male. Sappi che rimarrai per sempre nel mio cuore e in quello del team Siffredi che ti ha sempre amato” – parole che sembrano confermare la tesi del suicidio.

Mia Split era nata il 21 settembre 2000. Tra le sue passioni c’era la pole dance e molti dei suoi ultimi contenuti social sono dedicati alla performance art: “Non sono perfetta, ma mi sono divertita ”. L’ultimo post della modella risale al 10 ottobre.