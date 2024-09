Morta Paola Marella, l’architetto diventato volto tv su Real Time nel segno dello stile e del design

Lutto nel mondo della televisione. É morta all’età di 61 anni la conduttrice Paola Marella che da tempo lottava contro un brutto male. Da architetto aveva conquistato la ribalta presentando il programma Cerco casa disperatamente su Real Time e diventando uno dei volti di punta della rete.

Nel 2011 le era stato sottoposto un primo tumore al seno per il quale si era sottoposta a mastectomia. Il 21 marzo del 2020 si era sottoposta a un nuovo intervento per l’asportazione di un altro nodulo, risultato poi benigno. Spesso raccontava dell’importanza della prevenzione. “A 35 anni ho incontrato il dottor Enrico Cassano, che mi disse che avevo un seno fibrocistico che andava tenuto sotto controllo” – aveva raccontato in un’intervista.

Quattro giorni fa aveva pubblicato il suo ultimo post su Instagram con preziosi consigli sull’arredo del bagno. Il giorno prima l’ultimo video in cui mostrava le sue colorate pashmine, utili per difendersi dai primi colpi di freddo.

Aveva conquistato la ribalta televisiva con Real Time

In pochi minuti in molti hanno manifestato cordoglio e incredulità visto che in pochi erano a conoscenza del peggioramento dello stato di salute di Paola Marella. “E che anche questa settimana abbia inizio. Un sereno lunedì a tutti” – aveva scritto alcuni giorni fa. Di recente aveva condotto Un sogno in affitto in onda su Sky Uno, A te le chiavi su La 7 e Come la Vorrei su HGTV. Lascia il figlio Nicola.