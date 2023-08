Angus Cloud ‘Fezco’ muore una settimana dopo il papà a 25 anni, il successo con la serie tv Euphoria

L’attore Angus Cloud, noto per il ruolo di Fezco nella popolare serie tv ‘Euphoria’, è morto lunedì 31 luglio a soli 25 anni.

L’attore Angus Cloud è morto prematuramente a 25 anni, l’annuncio della famiglia: ‘Ora è di nuovo con il papà’

Lo ha annunciato la famiglia in una nota riportata dalla Cnn. “È con il cuore più pesante che abbiamo dovuto dire addio a un essere umano incredibile. Come artista, amico, fratello e figlio, Angus è stato speciale per tutti noi in tanti modi. La scorsa settimana ha seppellito suo padre e ha lottato intensamente con questa perdita.

L’unico conforto che abbiamo è sapere che Angus è ora di nuovo con lui, che era il suo migliore amico” – si legge nella nota dove si ricorda la battaglia del giovane attore con la depressione. Una stato di profondo malessere peggiorata con la scomparsa del genitore.

La battaglia contro la depressione, possibili cause del decesso

Secondo Page Six la madre del 25enne avrebbe riferito di una possibile overdose dopo che lunedì mattina ha trovato suo figlio che non rispondeva. “La donna alle 11:30 ha chiamato il 911 e ha parlato di una possibile overdose dopo aver trovato il ragazzo senza battito”. Il dipartimento di polizia di Oakland ha dichiarato l’attore morto sul posto.

Fu notato per strada dall’esperta di casting Eléonore Hendricks mentre camminava per strada a New York. Inizialmente l’artista pensò ad una truffa poi si convinse a sostenere il provino. L’impatto con il direttore del casting Jennifer Venditti, creatore della serie Sam Levinson, fu positivo e Angus Cloud diventò co-protagonista della serie insieme a Zendaya per le sue prime due stagioni.

Per molti sembrava così naturale come Fez che sospettavano che fosse identico al personaggio. “Mi dà fastidio quando le persone dicono, ‘Deve essere così facile! Devi entrare ed essere te stesso.’ Sono tipo, ‘Perché non vai a farlo?’ Non è così semplice” – disse l’attore a Variety.

Il casuale incontro con Eléonore Hendricks e il successo nella serie tv Euphoria con Zendaya

Era stato recentemente scelto per recitare in Scream 6. Ha anche realizzato cameo in video musicali per Juice WRLD, Becky G e Karol G. Le riprese della terza stagione di Euphoria non sono ancora iniziate. “Non c’era nessuno come Angus” – ha detto Levinson in una nota . “Era troppo speciale, troppo talentuoso e troppo giovane per lasciarci così presto. Ha anche lottato, come molti di noi, con la dipendenza e la depressione. Spero sapesse quanti cuori ha toccato”.