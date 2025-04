Myrta Merlino risponde a Heather Parisi: ‘I vaccini non sono un’opinione’

Heather Parisi a Verissimo

Un confronto a distanza acceso e dai toni pungenti quello tra Heather Parisi e Myrta Merlino, nato dopo la puntata di Pomeriggio 5 in cui si è discusso dell’obbligo vaccinale in età pediatrica. L’ex showgirl, non nuova a posizioni controverse, ha espresso disappunto per alcuni interventi della trasmissione, indirizzando una lettera – velatamente polemica – alla conduttrice e ai suoi opinionisti, in particolare Davide Maggio.

La lettera di Heather Parisi a Pomeriggio 5 e la replica

Ma la risposta di Myrta Merlino non si è fatta attendere. In diretta, la giornalista ha ribadito con fermezza la propria posizione, sottolineando come la questione non sia una semplice opinione personale. “L’obbligo vaccinale non è discutibile”, ha dichiarato, “perché riguarda la salute pubblica. I bambini vanno a scuola, nei parchi, incontrano coetanei fragili, magari immunodepressi. Vaccinare i nostri figli è un atto di responsabilità verso tutti.”

La conduttrice ha poi replicato anche sull’accusa di aver bloccato i commenti social del post di Heather: “Abbiamo provato più volte a interagire, ma i commenti erano disattivati. Se è stato un problema tecnico, ce ne dispiace, ma non è stato possibile avere un confronto diretto con te.”

L’invito in trasmissione e la decisione della show girl

Infine, un invito distensivo: “So che non hai potuto partecipare oggi, ma sei sempre la benvenuta nel mio studio per un confronto sereno e rispettoso. Conosco il tuo legame con l’Italia, nonostante tu viva a Hong Kong. Le porte di Pomeriggio 5 restano aperte.”

Lo scambio, pur segnato da divergenze forti, potrebbe aprire la strada a un confronto pubblico più ampio su un tema che tocca la salute e la convivenza civile, e che – come ha ricordato Myrta Merlino – non può essere trattato alla stregua di un semplice parere personale.