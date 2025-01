Noemi Bocchi, la poesia criptica e il presunto riferimento a Ilary Blasi: ‘Chi è felice non parla degli altri’

Noemi Bocchi e Ilary Blasi

Nelle ultime ore Noemi Bocchi ha condiviso sul suo profilo Instagram un pensiero profondo e articolato su felicità, tristezza e perdono. Il messaggio, rivolto a una misteriosa “cara donna” di cui non fa nomi, sembra contenere un invito a lasciarsi alle spalle il rancore e ad aprirsi alla vera felicità.

“La felicità non ti lascia il tempo di parlare male, di dar fastidio ad altri. Ti porta in un mondo fatto di perdono”, ha scritto Bocchi in apertura, lanciando un messaggio che molti interpretano come una possibile frecciata a Ilary Blasi, ex moglie del suo attuale compagno Francesco Totti.

Un invito alla riflessione e al perdono

Nel suo post, Noemi parla di una felicità autentica che, a suo dire, non lascia spazio a pensieri negativi o a critiche verso gli altri:

“Cara donna, quella felicità che provi a gridare… non si chiama felicità ma tristezza. La felicità è qualcosa che ti travolge… non ti lascia il tempo di pensare male, di parlare male, di dar fastidio ad altri… ti prende e ti porta via con sé in un mondo fatto di perdono”.

Un invito chiaro ad andare avanti e a voltare pagina, lasciandosi alle spalle il rancore. “Ti porta in un mondo dove gli altri sono solo colori di primavera… lasciati andare e prova ad aprire il tuo cuore. Il treno di quella felicità vera arriverà anche per te”, prosegue il messaggio, che si chiude con un augurio significativo:

“Deponi le armi, prova a rilassarti. Prendi quel treno e siediti, fatti portare dove i tuoi sogni diventeranno realtà. Buona fortuna”.

Una frecciata a Ilary Blasi?

La lettera condivisa su Instagram ha subito alimentato speculazioni sui social. In molti pensano che queste parole siano indirizzate a Ilary Blasi, soprattutto alla luce delle recenti dichiarazioni della conduttrice. Nel promuovere il sequel di Unica su Netflix, Ilary aveva fatto riferimento ai tradimenti subiti durante il matrimonio con Francesco Totti, dicendo: “L’ho sempre condiviso con tutti, ora ho scoperto anche in altri sensi…”.

Nonostante il messaggio non contenga riferimenti espliciti, il tono e il contesto hanno portato molti a interpretarlo come una risposta implicita alle parole di Ilary.

Un messaggio generico o un riferimento mirato?

Non tutti, però, sono convinti che il messaggio sia rivolto a Ilary Blasi. Su X (ex Twitter), alcuni utenti ipotizzano che si tratti semplicemente di una riflessione generica rivolta a tutte le donne, senza alcun intento polemico o personale. Secondo questa visione, le parole di Noemi Bocchi potrebbero essere intese come una poesia o un pensiero motivazionale, più che come una risposta diretta a qualcuno.

La Stories di Noemi Bocchi