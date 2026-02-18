Grande Fratello VIP 2026: Guendalina Tavassi ritorna, Adriana Volpe in pole tra “nomi bomba” e smentite

Guendalina Tavassi

Manca meno di un mese al debutto del Grande Fratello VIP 2026 e la macchina del gossip è già a pieno regime. Dopo il passo indietro di Alfonso Signorini, travolto dalle polemiche seguite alle accuse di Fabrizio Corona e alla denuncia di Antonio Medugno, Mediaset ha affidato la conduzione a Ilary Blasi.

Il reality tornerà in prima serata su Canale 5 martedì 10 marzo, con dieci puntate previste e possibili raddoppi fin dall’inizio. E mentre i vertici lavorano agli ultimi dettagli, il pubblico si concentra su una sola domanda: chi saranno i concorrenti del Grande Fratello VIP 2026?

Chi sono i concorrenti del Grande Fratello VIP 2026? I ritorni più caldi

Secondo le indiscrezioni rilanciate da Gabriele Parpiglia, nella Casa potrebbe tornare Guendalina Tavassi. Un nome che conosce bene le dinamiche del reality: partecipò all’edizione Nip del 2010 e ha collezionato due esperienze a L’Isola dei Famosi, nel 2012 e nel 2022, quest’ultima insieme al fratello Edoardo.

Altro nome forte è quello di Adriana Volpe. Già concorrente del GF Vip nel 2020, fu costretta ad abbandonare per motivi familiari prima della finale, per poi tornare come opinionista. La sua eventuale presenza rappresenterebbe un ritorno strategico, capace di accendere dinamiche e nostalgie.

L’esperta di gossip Deianira Marzano ha rilanciato una lista ancora più ampia: tra i papabili figurerebbero Antonella Elia, Marco Berry, Francesca Manzini, Ilona Staller e Franco Oppini.

Ma attenzione: siamo ancora nel campo delle indiscrezioni.

Achille Costacurta e Nicola Ventola saranno nel cast?

Qui arriva la smentita netta. Parpiglia ha messo fine alle voci che volevano nella Casa Achille Costacurta, figlio di Martina Colombari e Billy Costacurta, e l’ex calciatore Nicola Ventola.

«Non ci saranno», ha scritto il giornalista, parlando apertamente di fake news. Un chiarimento che ridimensiona l’effetto “nomi bomba” circolato nelle ultime settimane.

Il caso Costacurta avrebbe garantito ascolti e dibattito, anche alla luce del percorso personale del 21enne e della recente diagnosi di ADHD di cui ha parlato pubblicamente. Ma, almeno per ora, resta fuori dai giochi.

Quando inizia il Grande Fratello VIP 2026 e cosa cambia?

La partenza è fissata per martedì 10 marzo, scelta che segna una rottura rispetto alla tradizionale collocazione del lunedì. Una mossa strategica di Mediaset per rilanciare il format in una nuova fascia competitiva.

A confermare il ritorno del reality era stato Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di Mediaset, limitandosi però a comunicare data e conduzione.

Nel frattempo, si lavora anche alla prossima edizione de L’Isola dei Famosi, prevista tra giugno e luglio per otto puntate. Segno che la stagione dei reality sarà più intensa che mai.

Perché il GF VIP 2026 è già un caso mediatico?

Perché arriva dopo polemiche, autosospensioni e cambi al vertice. Perché il pubblico vuole capire se Ilary Blasi riuscirà a imprimere una svolta narrativa. E perché i nomi in circolazione promettono scintille.

Il Grande Fratello VIP 2026 non è ancora iniziato, ma è già trending. Tra ritorni strategici, smentite taglienti e liste ufficiose, la Casa più spiata d’Italia si prepara a riaccendere il dibattito nazionale.