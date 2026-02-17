Notizie Audaci

100% Notizie Audaci

Gossip e TV

Sanremo 2027, Stefano De Martino verso la conduzione: l’indizio e la scelta che spiazza tutti

DiRosalyn Bianca

Pubblicato: 17 Feb, 2026 - ore: 18:22 #Sanremo 2027, #Stefano De Martino
Stefano De Martino condurrà la nuova stagione di Affari TuoiStefano De Martino

Chi condurrà Sanremo 2027 dopo il no di Carlo Conti?

La domanda rimbalza da settimane nei corridoi di Viale Mazzini: chi guiderà il Festival di Sanremo nel 2027 dopo il passo indietro di Carlo Conti? Una fetta di Rai e parte del mondo discografico sognavano il ritorno di Amadeus. Altri avrebbero puntato su Antonella Clerici, volto rassicurante e già rodato in prime time.

Ma, secondo l’indiscrezione lanciata da Dagospia, l’amministratore delegato Roberto Sergio Rossi avrebbe già deciso: il nome su cui puntare è quello di Stefano De Martino.

Un colpo di scena che ribalta gli equilibri interni e accende più di un malumore nel mondo musicale.

Perché la Rai avrebbe scelto Stefano De Martino per Sanremo 2027?

La scelta, se confermata, segnerebbe un cambio netto di paradigma. De Martino, ballerino e volto televisivo in costante ascesa, non ha esperienza diretta sul fronte musicale. Non ha mai condotto un Festival, né ha alle spalle una direzione artistica. A differenza di Conti o Amadeus, non proviene dal mondo radiofonico o discografico.

Eppure il suo nome avrebbe conquistato i vertici Rai. Giovane, popolare, trasversale. Stimato negli ambienti vicini a Fratelli d’Italia, potrebbe trovarsi a guidare un Festival che – dettaglio non secondario – potrebbe svolgersi nel pieno della campagna elettorale.

Il tempismo, in questi casi, è tutto. E Sanremo, si sa, non è mai solo musica.

Quali dubbi solleva la candidatura di De Martino?

Le perplessità non mancano. “Affari Tuoi”, il programma che conduce su Rai1, è alle prese con la concorrenza de La Ruota della Fortuna. E soprattutto De Martino non ha mai guidato un prime time musicale su Rai1 con la pressione mediatica che comporta l’Ariston.

La storia del Festival insegna che la conduzione può essere separata dalla direzione artistica. È accaduto con Mike Bongiorno, Paolo Bonolis, Simona Ventura. In quei casi il presentatore era il volto, mentre la regia musicale era affidata ad altri.

Ed è qui che entra in gioco un altro nome.

Chi sarebbe il direttore artistico di Sanremo 2027?

Secondo le indiscrezioni, De Martino avrebbe già individuato il profilo per la direzione artistica: Fabrizio Ferraguzzo, manager dei Måneskin.

Una scelta che strizza l’occhio all’industria discografica internazionale e a un’immagine più contemporanea del Festival. Ferraguzzo rappresenta uno dei casi di successo italiani più eclatanti degli ultimi anni. Portarlo all’Ariston significherebbe tentare una nuova narrazione: meno liturgia televisiva, più industria musicale globale.

Resta da capire se la firma arriverà davvero a breve, come si vocifera. Le trattative con l’ex marito di Belen Rodriguez sarebbero in fase avanzata.

Sanremo 2027: rivoluzione o azzardo?

Poco più di un anno fa, De Martino dichiarava: «Sanremo mi spaventa, prima devo imparare tanto». Parole che oggi suonano come una premessa prudente a un salto nel vuoto – o verso la consacrazione.

Condurre il Festival non è solo un sogno televisivo. È un rito collettivo, un’arena politica, un termometro culturale. È il palco più importante d’Italia, capace di consacrare o bruciare carriere in cinque serate.

La Rai, se confermerà la scelta, scommetterà su un volto pop e su un’operazione di rinnovamento generazionale. Ma il mondo musicale osserva con cautela. Perché Sanremo non è un talent, né un varietà qualsiasi: è un equilibrio delicatissimo tra industria, politica, spettacolo e tradizione.

E nel 2027, con un clima elettorale potenzialmente rovente, ogni scelta avrà un peso doppio.

Se la firma arriverà, sarà l’inizio di una nuova era. O di un azzardo calcolato.

Di Rosalyn Bianca

(Annarita Raiola): la passione per la televisione,la musica e il gossip sono state fonte di ispirazione per il suo percorso giornalistico. Un viaggio quotidiano che va dall’approfondita analisi dei programmi tv alle vicende dei personaggi che infiammano il web fino alle nuove tendenze musicali. In passato è stata voce di una radio locale a Serino, in provincia di Avellino.

Articoli correlati

Gossip e TV

Morto a 23 anni Damiano Alberti, lo youtuber che raccontava la sua battaglia contro il tumore

Feb 17, 2026 Redazione
Gossip e TV

Uomini e Donne anticipazioni 16 febbraio, Mario Lenti torna e ci riprova con una dama: scoppia il caos

Feb 16, 2026 Rosalyn Bianca
Gossip e TV

Sottile vs Bugalalla, scontro al vetriolo sullo sfondo del caso Garlasco: cosa è successo

Feb 16, 2026 Redazione

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Visualizza anche

Gossip e TV

Sanremo 2027, Stefano De Martino verso la conduzione: l’indizio e la scelta che spiazza tutti

Attualità

Furto surreale a Pordenone: rubano “pepite d’oro”, erano calcoli renali del giornalista Giuseppe Ragogna

Sport

Chi sono gli azzurri d’oro che hanno trionfato nel pattinaggio di velocità inseguimento a Milano Cortina

Attualità

Ivan Francescon trovato morto nel Brenta: l’eroe di Jesolo e il dramma che scuote la Polizia di Stato

Notizie Audaci è una testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Salerno N. 373 del 17/01/2019 Direttore responsabile Giuseppe D’Alto
© 2025 Notizie Audaci. All Rights Reserved.