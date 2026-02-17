Sanremo 2027, Stefano De Martino verso la conduzione: l’indizio e la scelta che spiazza tutti

Stefano De Martino

Chi condurrà Sanremo 2027 dopo il no di Carlo Conti?

La domanda rimbalza da settimane nei corridoi di Viale Mazzini: chi guiderà il Festival di Sanremo nel 2027 dopo il passo indietro di Carlo Conti? Una fetta di Rai e parte del mondo discografico sognavano il ritorno di Amadeus. Altri avrebbero puntato su Antonella Clerici, volto rassicurante e già rodato in prime time.

Ma, secondo l’indiscrezione lanciata da Dagospia, l’amministratore delegato Roberto Sergio Rossi avrebbe già deciso: il nome su cui puntare è quello di Stefano De Martino.

Un colpo di scena che ribalta gli equilibri interni e accende più di un malumore nel mondo musicale.

Perché la Rai avrebbe scelto Stefano De Martino per Sanremo 2027?

La scelta, se confermata, segnerebbe un cambio netto di paradigma. De Martino, ballerino e volto televisivo in costante ascesa, non ha esperienza diretta sul fronte musicale. Non ha mai condotto un Festival, né ha alle spalle una direzione artistica. A differenza di Conti o Amadeus, non proviene dal mondo radiofonico o discografico.

Eppure il suo nome avrebbe conquistato i vertici Rai. Giovane, popolare, trasversale. Stimato negli ambienti vicini a Fratelli d’Italia, potrebbe trovarsi a guidare un Festival che – dettaglio non secondario – potrebbe svolgersi nel pieno della campagna elettorale.

Il tempismo, in questi casi, è tutto. E Sanremo, si sa, non è mai solo musica.

Quali dubbi solleva la candidatura di De Martino?

Le perplessità non mancano. “Affari Tuoi”, il programma che conduce su Rai1, è alle prese con la concorrenza de La Ruota della Fortuna. E soprattutto De Martino non ha mai guidato un prime time musicale su Rai1 con la pressione mediatica che comporta l’Ariston.

La storia del Festival insegna che la conduzione può essere separata dalla direzione artistica. È accaduto con Mike Bongiorno, Paolo Bonolis, Simona Ventura. In quei casi il presentatore era il volto, mentre la regia musicale era affidata ad altri.

Ed è qui che entra in gioco un altro nome.

Chi sarebbe il direttore artistico di Sanremo 2027?

Secondo le indiscrezioni, De Martino avrebbe già individuato il profilo per la direzione artistica: Fabrizio Ferraguzzo, manager dei Måneskin.

Una scelta che strizza l’occhio all’industria discografica internazionale e a un’immagine più contemporanea del Festival. Ferraguzzo rappresenta uno dei casi di successo italiani più eclatanti degli ultimi anni. Portarlo all’Ariston significherebbe tentare una nuova narrazione: meno liturgia televisiva, più industria musicale globale.

Resta da capire se la firma arriverà davvero a breve, come si vocifera. Le trattative con l’ex marito di Belen Rodriguez sarebbero in fase avanzata.

Sanremo 2027: rivoluzione o azzardo?

Poco più di un anno fa, De Martino dichiarava: «Sanremo mi spaventa, prima devo imparare tanto». Parole che oggi suonano come una premessa prudente a un salto nel vuoto – o verso la consacrazione.

Condurre il Festival non è solo un sogno televisivo. È un rito collettivo, un’arena politica, un termometro culturale. È il palco più importante d’Italia, capace di consacrare o bruciare carriere in cinque serate.

La Rai, se confermerà la scelta, scommetterà su un volto pop e su un’operazione di rinnovamento generazionale. Ma il mondo musicale osserva con cautela. Perché Sanremo non è un talent, né un varietà qualsiasi: è un equilibrio delicatissimo tra industria, politica, spettacolo e tradizione.

E nel 2027, con un clima elettorale potenzialmente rovente, ogni scelta avrà un peso doppio.

Se la firma arriverà, sarà l’inizio di una nuova era. O di un azzardo calcolato.