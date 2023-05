Oriana Marzoli resta sbigottita dal regalo della fan degli oriele: il web si divide

La fandom degli ‘oriele‘ non si limita al sostegno morale della coppia protagonista del GF Vip 7 ed a difenderla a spada tratta dagli attacchi dei ‘rivali’. In tanti sono pronti a fare follie per Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro.

Bagno di folla per Oriana Marzoli a Napoli, la venezuelana impegnato in uno shooting a Ischia

Anche regali costosi come testimoniato nelle scorse ore sui social quando la venezuelana è sbarcata a Napoli per realizzare uno shooting fotografico per il marchio Soten di proprietà dell’ex tronista Oscar Branzani. L’influencer ha ricevuta l’accoglienza calorosa dei fan prima di imbarcarsi per Ischia dove è stato allestito il set.

In molti si sono avvicinati ad Oriana Marzoli non solo per il selfie ricordo da condividere sui social. La sudamericana ha ricevuto diversi doni. Alcuni di valore come quello di un’ammiratrice che ha regalato un fine settimana da sogno alla 31enne ed a Daniele Dal Moro.

Il regalo della fan a Oriana e Daniele: ‘Un week end a Venezia in un albergo extra lusso a 5 stelle’

“Questo è un weekend a Venezia, non c’è il giorno, è pagato decidete voi quando farlo. È un albergo 5 stelle extra lusso” – ha riferito nel consegnare il box regalo per un soggiorno che va da un costo minimo di 500 euro per una notte a notte fino a 1700 euro. Un gesto che ha sorpreso Oriana Marzoli che ha abbracciato la fan per la belle sorpresa. Non sono mancate le critiche con diversi che hanno ritenuto eccessivo il regalo su Twitter.