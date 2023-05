Oriana Marzoli interviene dopo i rumors sulla rottura con Daniele: ‘La mia vita continua come prima’

I rumors su una possibile rottura ed alcuni post condivisi sui social hanno mandato in fibrillazione gli ‘oriele’. Nelle ultime ore si sono intensificate le voci relative ad una possibile rottura tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro. Voci alimentate anche dalle risposte che l’ex tronista di Uomini e Donne ha dato ai suoi follower.

Daniele Dal Moro fa discutere per alcune risposte sul web sui rumors sulla crisi con la venezuelana

Sul web sono stati diffusi anche alcuni screenshot delle risposte stizzite del veronese che da ore è tempestato di domande da parte dei fan sulla sua relazione con la venezuelana, seconda classificata al GF Vip. Ad alcuni sostenitori della coppia non sono piaciute le risposte di Daniele Dal Moro ed il non aver preso posizione nei confronti di chi parlava di relazione finita.

Sulla questione è intervenuta Oriana Marzoli che ha smentito tutto quanto è stato detto e scritto nelle ultime ore su di lei senza però pronunciare il nome del fidanzato.

Oriana Marzoli su Stories: ‘Le cose che si dicono sui social non sono vere’

“Sto leggendo veramente delle cavolate che non comprendo neanche il perché. É tutto ok, tutte queste domande che mi state facendo… Torno in Italia martedì perché devo fare uno shooting. Tranquilli e sereni che le cose che si dicono sui social non sono vere. La mia vita continua come prima, come quando sono uscita” – ha chiosato Oriana Marzoli.