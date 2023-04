Avanti un altro, Bonolis stronca concorrente che dice di somigliare a Belen: ‘Ha fatto una figura di… ‘

“Dicono tutti che somiglio a Belen Rodriguez“. Siparietto nel corso della puntata del 19 aprile di Avanti un altro dove la concorrente Fabiana si è presentata sostenendo che vuol sfatare il “mito della ragazza bella ma stupida”.

Fabiana: ‘Dicono tutti che somiglio a Belen, voglio sfatare il mito della ragazza bella ma stupida’

La giovane ha poi chiesto a Paolo Bonolis se somigliasse alla show girl argentina. “Se vuole le dico sì” – ha detto il conduttore del game show che invitato ad essere sincero ha aggiunto. “Non lo voglio scoraggiare, vuole assomigliarle o vuole essere Fabiana? No? Allora non somiglia a Belen. Pensava di somigliarle?”. La giovane ha poi chiesto di sfilare in passerella sulle jingle del gioco finale. “Questa sta messa peggio di Belen”.

La concorrente ha poi deciso di sottoporsi alla domanda di Fitness del salottino sostenendo di essere una sportiva ma ha risposto in maniera errata facendo confusione tra subbuglio muscolare e distrazione muscolare in relazione alla lesione creata da una brutta contrazione o scatto improvviso. “Non sono sportiva, sono preparata sulla cultura generale” – ha risposto Fabiana con il conduttore che l’ha stroncata:

La concorrente risponde in maniera errata e si giustifica, Bonolis: ‘Ha fatto una figura di m…a, si cresce’

“Sfatava la leggenda di una ragazza bella ma preparatissima. Signorina le voglio bene, avrà un futuro radioso e sicuramente troverà tutto quello che vorrà dalla vita ma oggi ha fatto una figura di mer.. Succede, si cresce” – ha chiosato Paolo Bonolis.