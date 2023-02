Avanti un altro verso la chiusura? Doccia fredda per i fan del game show

Siparietti esilaranti, gag imperdibile, volti nuovi per una formula sempre vincente come si evince dagli ottimi ascolti registrati da Avanti un altro. Il game show condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti da anni è uno dei programmi di punta del palinsesto di Canale 5.

Marco Salvati ha rivelato a Casa Pipol che la prossima potrebbe essere l’ultima edizione di Avanti un altro

Nonostante ciò il futuro di Avanti un altro è in bilico come anticipato da Marco Salvati, storico autore del programma televisivo, nel corso di un’intervista a Casa Pipol. “Probabilmente il prossimo anno sarà l’ultimo. Per volontà del conduttore, ma anche perché raggiunta l’anzianità il programma abbia fatto il suo percorso. Tu dirai, un programma che va bene non si molla, però anche alle cose belle bisogna dire addio, a tutto c’è una fine.”

Un’esternazione che ha sorpreso Gabriele Parpiglia e gli altri ospiti della trasmissione in onda sulle pagine Instagram di Pipol News e Pipol Gossip anche perché Avanti un altro ha toccato picchi di share del 26% ed ha incassato consensi a go go tra i giovani. I fan del game show sperano in un ripensamento da parte di Paolo Bonolis e degli autori del programma televisivo di Canale 5. Nel frattempo sono iniziate le prove in vista della nuova edizione di Ciao Darwin che andrà in onda