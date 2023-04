Paolo Bonolis, l’annuncio a Felicissima Sera che allarma i fan

Tra esilaranti siparietti con Pio e Amedeo e rivelazioni sul futuro. Paolo Bonolis è stato ospite della puntata del 7 aprile di Felicissima Sera e tra una battuta e l’altra ha anche fissato una deadline alla sua carriera televisiva che ha messo in allarme i fan del conduttore di Avanti un altro.

Paolo Bonolis scherza sul rapporto tra Sonia Bruganelli e Laura Freddi: ‘Facciamo le cose a tre’

Il 61enne romano è stato stuzzicato dai comici foggiani sulle relazioni sentimentali con una rivisitazione de Il senso della vita. Dopo aver chiarito di non aver avuto nessun flirt con Licia Colò, quando conduceva Bim Bum Bam, ha scherzato sulla staffetta al GF Vip per alcune puntate tra Sonia Bruganelli e l’ex Laura Freddi. “Sono diventate amiche, facciamo cose a tre”.

Paolo Bonolis ha spiegato che non c’è nessuna separazione in vista e che dormono in camera diverse ma nello stesso appartamento. “Abbiamo ampliato la casa” – ha aggiunto prima di soddisfare la curiosità di Amedeo Grieco. “Sì facciamo ancora Bim Bum Bam anche se io faccio il pupazzo. A quale dei miei programmi paragono il nostro rapporto? Tira e molla”.

Il conduttore di Avanti un altro: ‘Penso di lavorare altri due o tre anni, poi ci sarà un’altra vita’

Il conduttore ha spiegato che gli fa piacere che la moglie lavori in televisione. “Le piace e si diverti. Se è contenta lei, lo sono anche io”. Poi Paolo Bonolis ha riferito di avere le idee chiare sul suo futuro lavorativo. “Penso di lavorare altri due anni circa. Poi ci sarà un’altra vita dove penso di divertirmi di più. Ritiro tra due anni? Presumo di sì. Tra due anni, tre, dai”.

Il conduttore è tornato anche sulle avance ricevute da Freddy Mercury durante una partita di beneficenza tra artisti italiani e britannici. “Si fermò a chiacchierare con me e mi disse dopo che fai… Nonostante il due di picche mi regalò due biglietti per il concerto di Wembley”.