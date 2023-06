Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli si sono lasciati: ‘Non c’è l’entusiasmo dell’inizio’, i motivi della smentita

”Non ci sono di mezzo terze persone o amanti. Siamo separati, eppure siamo più uniti che mai”. Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli si sono lasciati e questa volta, a differenza di quanto accaduto ad aprile per l’indiscrezione di Dagospia, non ci sarà nessuna smentita.

Il conduttore di Avanti un altro e l’opinionista del GF Vip hanno raccontato a Vanity Fair i motivi che li hanno spinti a porre fine al matrimonio. “. Continueremo ad essere uniti per la nostra famiglia, tra di noi. Il sentimento è forte, però non è più quello che ci ha avvicinati. Da quando siete separati? ”Non è una questione di date, di tempo. Siamo genitori, continueremo a fare le vacanze insieme, manterremo le stesse dinamiche. È questa la notizia” – ha spiegato Sonia Bruganelli precisando che per i figli saranno sempre “mamma e papà” e che manca soltanto il rapporto fisico.

Bonolis ha riferito cosa non andava nel loro rapporto. “Per un certo periodo Sonia ha avuto difficoltà a stare in una situazione che non era più la sua. Si è sforzata, e per questo le devo fare i complimenti, finché è stato inutile continuare. Ci siamo confrontati, mi ha spiegato, ho capito. Non si può pretendere che una persona viva diversamente da ciò che sente di essere”.

La produttrice televisiva ha aggiunto che non riusciva a vivere con entusiasmo alcune delle cose che fanno parte di un rapporto di coppia. Poi la precisazione sulla smentita dei mesi scorsi. ”Per riprenderci quello che era nostro. Va bene essere giudicati perché siamo personaggi pubblici, ma potevamo anche essere separati da tempo e non volerlo dire” – ha sottolineato Sonia Bruganelli con Paolo Bonolis che ha precisato che spettava a loro annunciare la fine della loro relazione. “Nel fascinoso mondo di Pettegolandia la gente si attacca vampirescamente alle vite degli altri ignorando sentimenti, affetti, figli”.