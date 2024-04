Paolo e Letizia: rumors su L’Isola dei Famosi, un’altra coppia GF chiede maxi cachet per serata in disco

Dalla casa del Grande Fratello alla lotta per la sopravvivenza a Cayo Cochinos. Un’indiscrezione su L’Isola dei Famosi ha infiammato il web nelle ultime ore. Una coppia appena nata nel reality condotto da Alfonso Signorini avrebbe avanzato la propria candidatura per diventare naufraghi in Honduras.

Paolo Masella e Letizia Petris, l’indiscrezione di Venza sulla possibile partecipazione a L’Isola dei Famosi

Il rumors è stato lanciato dall’esperto di gossip Amedeo Venza che ha riferito che Paolo Masella e Letizia Petris avrebbero manifestato l’intenzione di mettersi nuovamente in gioco nonostante abbiano terminato da poco l’avventura al Grande Fratello. I loro nomi non compaiono nel cast ufficiale de L‘Isola dei Famosi ma non è escluso che possano entrare in corso d’opera. Ipotesi sulla quale Venza ha comunque manifestato perplessità. Secondo Deianira Marzano si sarebbe proposti anche Giuseppe Garibaldi e Giselda Torresan.

Un’altra coppia di ex gieffini avrebbe chiesto 10000 euro per un’ospitata in discoteca

L’esperto di gossip ha poi fatto riferimento ad un’altra coppia ex Grande Fratello che avrebbe chiesto 10.000 euro per un’ospitata in discoteca. “Peccato che ormai le discoteche puntano su cantanti (trapper) e dj famosi. Questa coppia se farà due serate saranno pure troppe” – ha aggiunto sarcasticamente Venza.

