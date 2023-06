Neonato foggiano morto a Roma, Procura apre inchiesta: la caduta e le ipotesi al vaglio

Un neonato foggiano di appena due mesi è morto a Roma al Policlinico Gemelli dopo essere stato trasferito in elicottero dagli ospedali Riuniti di Foggia dove era arrivato sabato scorso 17 giugno in gravissime condizioni per profonde lesioni alla testa.

Il piccolo di due mesi era stato trasferito dal Riuniti di Foggia al Policlinico Gemelli in gravissime condizioni

La Procura di Roma, competente territorialmente per l’accaduto, ha aperto un fascicolo di inchiesta e ha disposto l’autopsia. La mamma è indagata per omicidio colposo. Per competenza l’indagine sarà poi trasferita a Foggia, dove sono successi i fatti e dove la squadra mobile sta compiendo accertamenti e ascolterà anche la mamma del piccolo.

Secondo quanto riferito da Il Messaggero tra le ipotesi al vaglio c’è quella della shaken baby syndrome, la sindrome del bimbo scosso, un termine che rappresenta le conseguenze provocate dal forte scuotimento del bambino. L’avvocato Michele Sodrio ha ricostruito la tragedia verificatasi a Vico Del Gargano, nel foggiano.

‘La mamma è inciampata mentre percorreva una strada ripida ed il piccolo è caduto dal passeggino’

“La mamma, una 46enne foggiana, con il piccolo era andata in visita ad alcuni parenti. Mentre spingeva il passeggino con il neonato la mamma è inciampata lungo una strada in ripida discesa e il piccolo è caduto battendo violentemente la testa sull’asfalto, riportando gravissime lesioni” – ha spiegato il legale.