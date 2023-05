Fiordaliso piange papà Auro: ‘Sei stato il mio bambino per due mesi’

Grave lutto per Marina Fiordaliso a distanza di tre anni dalla scomparsa di mamma Carla Pozzi, deceduta per il Covid ad inizio aprile nel 2020. Via Twitter l’artista ha comunicato la ferale notizia della scomparsa del caro papà, il 94enne Auro Fiordaliso.

Fiordaliso piange papà Auro a distanza di tre anni dalla scomparsa della madre per Covid

“Ciao papà mi hai fatto un grande regalo, sei stato il mio bambino per due mesi, è stato un grande privilegio. VOLA PAPY, la tua piccola ti sta aspettando” -ha scritto la cantante che poche settimane aveva parlato del padre a Verissimo in occasione della Festa del Papà.

“Ultimamente è un po’ giù. A casa non sono abituata ad avere un cerbiatto, cerca di tornare ad essere un leone. Io sono molto fortunata perché la mattina posso dire buongiorno papà e la sera buonasera papà… Io sono la tua bambina, ancora adesso mi chiede dove vado quando esco” – aveva dichiarato Fiordaliso durante l’intervista a Silvia Toffanin.

A Verissimo l’ultima intervista dell’artista sul padre

Classe 1929 Auro Fiordaliso era nato a Quartu Sant’Elena ed è convolato a nozze con la piacentina Carla Pozzi. Fiordaliso ha detto spesso che la presenza del padre è stata costante e preziosa, soprattutto nei momenti più delicati della sua vita come quando il suo matrimonio diventò un inferno e l’aiutò ad allontanarsi dal marito.