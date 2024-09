Peppe Di Napoli, l’ex naufrago si è operato dopo aver scoperto il tumore: come sta

“Ragazzi, sono pronto. Mi sono armato del più bel sorriso. Vado l’ammazzo e torno”. L’ex naufrago de L’Isola dei Famosi Peppe Di Napoli ha condiviso uno scatto con il camice prima di entrare nella sala operatoria.

Peppe Di Napoli sui social: ‘Trovati corpi estranei, tanti linfomi mi sono venuti a trovare’

Titolare della Pescheria Di Napoli, ha conquistato la ribalta sui social con i suoi video su TikTok dove è seguitissimo. Questa volta ai suoi follower non ha mostrato i suoi prodotti o deliziosi piatti a base di pesce. Peppe Di Napoli ha annunciato una sfida più delicata che l’ha portato a sottoporsi ad una prima operazione giovedì 26 settembre. “Facendo delle visite sono stati trovati vari corpi estranei nel mio corpo. Tanti linfomi che mi sono venuti a trovare. Adesso devono andare, non è assolutamente il posto giusto per loro”.

Il pescivendolo ha spiegato che ritiene i suoi follower parte della sua famiglia e che gli sembrava corretto renderli partecipi di questo momento della sua vita dopo aver condiviso tanti momenti belli. “Vado fiducioso consapevole che il percorso non sarà breve. Ma ci possiamo abbattere per così poco. Dai che ho una marea di novità da dirvi” – ha chiosato Peppe Di Napoli ringraziando il dottor Domenico Di Vito per la sua grande professionalità e umanità. Successivamente ha riferito, sempre via Instagram, che l’intervento è andato alla grande. “Adesso attendiamo fiduciosi l’esito della biopsia“.

Cos’è un linfoma

Come si legge sul sito Humanitas.it i linfomi, insieme alle leucemie e al mieloma sono un gruppo eterogeneo di tumori del sangue. Hanno origine da mutazioni della cellula staminale emopoietica oppure di cellule progenitrici già orientate in senso mieloide o linfoide. Si distinguono in linfomi non Hodgkin che vengono distinti in “linfomi indolenti”, tipicamente caratterizzati da una crescita lenta, e linfomi aggressivi che invece progrediscono rapidamente.

Il linfoma di Hodgkin è un linfoma raro distinto in due tipi principali: linfoma di Hodgkin classico (95% dei casi) e linfoma di Hodgkin a predominanza linfocitaria (molto raro). Sebbene i principali organi bersaglio dei linfomi siano quelli in cui si trovano i linfociti (linfonodi, milza, timo e midollo osseo), i linfomi possono interessare qualsiasi altro organo (fegato, polmone, muscoli, osso, ecc).