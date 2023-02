Pippo Baudo, il messaggio audio e la voce roca per ricordare Maurizio Costanzo: ‘Ci hanno messo contro’

La voce roca, inconfondibile ma che fa intuire uno stato di salute più ballerino. Pippo Baudo ha ricordato Maurizio Costanzo con un messaggio audio nel corso dello speciale Verissimo (‘Ciao Maurizio’), condotto da Silvia Toffanin, per i funerali del grande conduttore e giornalista televisivo.

Pippo Baudo ricorda Maurizio Costanzo allo speciale Verissimo per i funerali: ‘Amici, mai concorrenti’

Il pensiero corre alle preoccupanti voci dei giorni scorsi dopo l’intervento di Pippo Balistreri a ItaliaSì… Poi il ricordo del collega e amico scomparso con il quale, ha precisato, non c’è mai stata rivalità.

“Cara Silvia, mi fa veramente piacere parlare di Maurizio, ricordarlo bene come tutti stanno facendo. C’è una corsa a dire quanto era bravo Maurizio Costanzo e questo lo renderà felice perché ha seminato e raccolto bene. La prima intervista l’ho fatta con lui per il settimanale Grazia nel 1960, era appena arrivato a Roma ed avevo fatto i primi spettacoli per televisioni.

Realizzò un bell’articolo. Diventammo amici, non siamo mai stati concorrenti. Molti ci hanno messo contro, ma non c’è mai stata concorrenza C’era grande rispetto, quel rispetto che tutti stanno riconoscendo nei suoi confronti. Concludo con un Viva Maurizio“.

Maurizio Costanzo e Pippo Baudo

Katia Ricciarelli: ‘Tra loro c’era grande comprensione, nessuna invidia’

In studio Katia Ricciarelli, ex moglie di Baudo, ha raccontato che tra di loro non c’era invidia. “C’era una grande comprensione tra loro, due caratteri diversi. Ero io stupida che pensavo se vado da Maurizio chissà cosa dirà Pippo. Magari ci vado di nascosto”.