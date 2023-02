Maurizio Costanzo, Fiorello commuove con Se Telefonando e ricorda: ‘Un giorno mi hai detto, ci hai rotto i… ‘

Un’interpretazione commovente all’alba di un’uggiosa mattina di febbraio per ricordare un maestro di televisione e giornalismo con il quale ha condiviso momenti significativi della sua carriera.

Fiorello dedica Se telefonando a Maurizio Costanzo all’alba

Fiorello ha dedicato a Maurizio Costanzo, nel corso della puntata del 27 febbraio di Viva Rai 2, una delicatissima versione di Se telefonando, il brano capolavoro che il conduttore scomparso a 84 anni ha affidato alla sublime voce di Mina. Lo showman ha chiuso quasi in lacrime l’interpretazione. Prima di esibirsi alle prime luci della silenziosa e deserta Roma aveva riservato dolci parole a uno dei grandi maestri della televisione italiana.

“Ciao Maurizio, sai che sono tre giorni, da venerdì, da quando te ne sei andato, che penso a questo momento qua. A cosa dire di te senza essere banale, ridondante. Sono tre giorni che parlano di te, stanno dicendo delle cose meravigliose su di te, su come hai rivoluzionato il mondo della televisione e di come hai cambiato la vita a tante persone che fanno questo mestiere” – ha riferito Fiorello.

Volevo essere anche divertente perché conoscendoti quanto ti piaceva ridere e noi ci siamo divertiti. Quanto ci siamo divertiti…Abbiamo fatto i Blues Brothers, Porthos dei tre moschettieri, ti ho fatto ballare il Cha cha cha, hai suonato il sassofono per finta… Ne abbiamo fatte di cose divertenti e ridevamo per delle cose assurde. Sono qua, devo fare uno show ed oggi cercheremo di fare la puntata più divertente e speriamo di riuscirci in tuo onore“.

Il commosso ricordo del conduttore a Viva Rai 2: ‘Cercheremo di fare la puntata più divertente in tuo onore’

Poi l’omaggio di Se Telefonando. “In questi giorni l’hanno suonata mille volte ed adesso mi ci metto pure io. Ti ricordi che ti dicevo: le cose come non le so fare io non le sa fare nessuno. La canterò con il maestro Cremonesi che era con noi. La cantero per te, per Maria, per i tuoi figli … e dicendoti ‘Grazie signor Costanzo’… Ti chiamavo sempre signor Costanzo”. Poi imitando la voce del giornalista. “Un giorno mi hai detto: ci hai rotto i cogli… con questo signor Costanzo. Chiamami Maurizio” – l’aneddoto finale raccontato da Fiorello prima di iniziare la puntata del 27 febbraio di Viva Rai 2.