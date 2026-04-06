Fico-Izzo, è già finita: addio dopo il dolore, lui torna dall’ex moglie

Raffaella Fico e Armando Izzo

Dall’amore al silenzio: cosa è successo tra Fico e Izzo

Sembrava una storia destinata a resistere anche alle prove più dure. E invece, a pochi mesi da quel racconto intenso condiviso in tv, tra Raffaella Fico e Armando Izzo è già finita.

A rivelarlo è Gabriele Parpiglia nella sua newsletter, parlando di una rottura netta e unilaterale, arrivata proprio alla vigilia di Pasqua. Una decisione che, secondo le indiscrezioni, sarebbe partita dal calciatore, oggi all’Avellino.

Una fine improvvisa, soprattutto se si guarda a quello che la coppia aveva vissuto solo pochi mesi fa.

Il dolore condiviso e le promesse: “Sembravano inseparabili”

Lo scorso gennaio, negli studi di Verissimo, la coppia aveva raccontato il momento più difficile: la perdita del bambino al quinto mese di gravidanza.

Un dolore che sembrava averli uniti ancora di più. Izzo parlava di amore, di forza, di famiglia. Fico raccontava il sostegno reciproco. Parole forti, pubbliche, che oggi suonano come un ricordo lontanissimo.

Eppure, in meno di sei mesi, tutto è cambiato.

La rottura: lei lascia casa, lui guarda al passato

Secondo quanto riportato, Raffaella Fico avrebbe già lasciato la casa del calciatore, mantenendo però il massimo riserbo sulla vicenda.

Nel frattempo, Izzo avrebbe fatto un passo indietro nel tempo: avrebbe infatti riallacciato i rapporti con l’ex moglie, Titta Angellotti. Non si parla ancora di ritorno ufficiale, ma di un clima più disteso, di contatti ripresi dopo mesi complicati.

Un elemento che aggiunge ulteriori ombre su una rottura già difficile da comprendere.

Il “circo social” e il silenzio improvviso

Nei mesi scorsi, la relazione era finita anche al centro di una vera e propria esposizione social, con dinamiche familiari raccontate e commentate pubblicamente, anche dalla madre di Izzo.

Oggi, però, tutto è cambiato: profili blindati, silenzio totale, nessuna dichiarazione ufficiale da parte dei diretti interessati.

Un cambio di strategia evidente, che lascia spazio solo alle indiscrezioni.

Raffaella riparte da sé (e da Pia)

L’unico segnale arriva dai social della showgirl. Raffaella Fico ha recentemente inaugurato un nuovo profilo Instagram in cui compare insieme alla figlia Pia, avuta da Mario Balotelli.

Nessun riferimento a Izzo, nessun accenno alla rottura. Solo immagini intime, familiari, che raccontano una ripartenza lontana dai riflettori sentimentali.

Un amore finito troppo in fretta

Tra gender reveal virali, promesse d’amore e un dolore condiviso, la storia tra Fico e Izzo aveva tutti gli elementi per durare. E invece si è consumata nel giro di pochi mesi, lasciando dietro di sé più domande che risposte.

Se le indiscrezioni saranno confermate, resta una certezza: quello che sembrava un legame indissolubile si è spezzato all’improvviso.