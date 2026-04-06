Belve torna su Rai2: Amanda Lear senza filtri tra amori trasgressivi, Dalì e segreti mai raccontati

Amanda Lear

Belve riparte: Francesca Fagnani riaccende il cult di Rai2

Torna in prima serata su Rai2 “Belve”, il programma ideato e condotto da Francesca Fagnani, giunto alla settima stagione e ormai diventato un punto fermo dell’intrattenimento televisivo italiano. L’appuntamento è fissato per martedì 7 aprile alle 21.20, con un debutto che promette scintille.

Tra gli ospiti della prima puntata, spicca il nome di Amanda Lear, protagonista di un’intervista che mescola ironia, profondità e confessioni sorprendenti. In studio anche Micaela Ramazzotti e Zeudi Di Palma, ma è proprio la diva internazionale a catalizzare l’attenzione.

Amanda Lear senza filtri: tra amori, libertà e provocazioni

Fin dalle prime battute, Amanda Lear si conferma fedele alla sua immagine: libera, irriverente, impossibile da incasellare. Parlando della sua vita sentimentale, l’artista non si sottrae e dichiara con disarmante sincerità: «Ho avuto relazioni con ragazzi bellissimi eterosessuali, ma dopo un po’ mi annoio. Con un gay è diverso, mi diverto sempre».

Una frase che riassume perfettamente il suo approccio anticonvenzionale all’amore e alle relazioni, sempre vissute senza compromessi e fuori dagli schemi.

Il dolore privato: il marito morto e il ricordo più difficile

Dietro la figura pubblica, però, emerge anche una dimensione più fragile. Il momento più intenso arriva quando Lear ricorda il marito Alain Philippe, scomparso tragicamente in un incendio.

«È stato l’uomo che ho amato di più», confessa, aggiungendo poi un dettaglio intimo: il marito era bisessuale. Un racconto che restituisce tutta la complessità di un legame profondo, lontano da ogni stereotipo.

Dalì, Gala e un rapporto fuori da ogni schema

Tra i passaggi più sorprendenti dell’intervista, quello dedicato al lungo rapporto con Salvador Dalì e la moglie Gala. Una convivenza durata 16 anni che sfugge a qualsiasi definizione tradizionale.

Lear racconta di essere stata accolta come una figlia, in un equilibrio particolare fatto di complicità e libertà. Alla domanda sul possibile ménage à trois, risponde con chiarezza: non c’era una dimensione sessuale, ma un legame emotivo e artistico fuori dal comune.

E poi, la confessione più amara: «Se fosse qui oggi gli chiederei perché mi ha usato». Parole che aprono uno squarcio su una relazione intensa, ma anche segnata da ambiguità.

“Quel personaggio era una gabbia”: il peso della fama

Nel corso dell’intervista emerge anche il rapporto complesso con la propria immagine pubblica. Amanda Lear ammette senza esitazioni: «A volte odiavo quella Amanda, quel personaggio è stato una gabbia».

Una riflessione lucida su cosa significhi costruire – e poi dover sostenere – un’identità artistica così forte da diventare quasi ingombrante.

Un debutto che promette scintille

La nuova stagione di Belve riparte così: con un’intervista capace di mescolare leggerezza e profondità, provocazione e malinconia. Un racconto che conferma la cifra stilistica del programma di Francesca Fagnani: andare oltre la superficie, scavare nelle contraddizioni, restituire umanità.

E Amanda Lear, ancora una volta, dimostra di essere tutto fuorché prevedibile.