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Belen Rodriguez pronta a condurre l’Isola dei Famosi: ritorno in tv nel reality che l’ha resa famosa

DiRosalyn Bianca

Pubblicato: 6 Apr, 2026 - ore: 21:35 #Belen Rodriguez, #Isola dei Famosi
Belen Rodriguez a Tv TalkBelen Rodriguez

l ritorno di Belen a Mediaset: un segnale già evidente?

Il nome di Belen Rodriguez torna a circolare con insistenza nei corridoi di Mediaset, e non per un ruolo qualunque. Secondo le indiscrezioni, la showgirl argentina potrebbe essere scelta come nuova conduttrice de L’Isola dei Famosi, il reality che, più di ogni altro, ha segnato l’inizio della sua carriera televisiva in Italia.

Un ritorno che non sarebbe casuale. La recente ospitata ad Amici avrebbe rappresentato molto più di una semplice apparizione: un primo passo verso un rientro stabile nel prime time.

Da naufraga a conduttrice: un cerchio che si chiude

Era il 2008 quando una giovane Belen, allora ventiquattrenne, partecipava all’Isola dei Famosi conquistando pubblico e popolarità. Oggi, a distanza di quasi vent’anni, lo scenario potrebbe ribaltarsi completamente.

L’ipotesi è suggestiva: da concorrente a padrona di casa, in quello stesso format che l’ha lanciata nel panorama televisivo italiano. Un passaggio simbolico e professionale, che rappresenterebbe una vera consacrazione.

Un’Isola tutta nuova: registrata e lontana dall’Honduras

Il possibile ritorno di Belen si inserisce in un progetto più ampio di rinnovamento del reality. L’Isola dei Famosi, infatti, potrebbe cambiare radicalmente volto.

Tra le novità allo studio:
puntate registrate e non più in diretta, sul modello di format come Pechino Express
– possibile trasferimento dalle storiche location dell’Honduras alle Filippine
– collocazione nel palinsesto autunnale

Un restyling che punta a rendere il programma più moderno e competitivo.

Perché proprio Belen? Il peso del nome e della storia

La scelta della Rodriguez, se confermata, risponderebbe a una logica precisa: puntare su un volto fortemente riconoscibile, capace di attrarre pubblico e riportare centralità al format.

Belen, oltre alla notorietà, porta con sé un legame diretto con il programma. Un filo che attraversa anche la sua famiglia: dalla partecipazione della sorella Cecilia, fino alla presenza di Stefano De Martino come inviato in una delle edizioni più recenti.

Tra indiscrezioni e attesa: nessuna conferma ufficiale

Al momento, però, si tratta ancora di voci. Né Mediaset né la diretta interessata hanno confermato l’operazione.

Ma il fatto che il suo nome circoli con così tanta insistenza lascia intuire che qualcosa si stia muovendo davvero.

Un ritorno che potrebbe cambiare tutto

Se l’indiscrezione dovesse concretizzarsi, per Belen Rodriguez si tratterebbe di un ritorno in grande stile, dopo un periodo di pausa dedicato alla vita privata.

E per L’Isola dei Famosi potrebbe essere l’inizio di una nuova fase: più contemporanea, più costruita, ma soprattutto con un volto capace di raccontarla con carisma.

Di Rosalyn Bianca

(Annarita Raiola): la passione per la televisione,la musica e il gossip sono state fonte di ispirazione per il suo percorso giornalistico. Un viaggio quotidiano che va dall’approfondita analisi dei programmi tv alle vicende dei personaggi che infiammano il web fino alle nuove tendenze musicali. In passato è stata voce di una radio locale a Serino, in provincia di Avellino.

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