Chi era Ismael Pistis, il baby talento del Torino morto a 8 anni nel tragico incidente di Pasqua

Ismail Pitis

Un sorriso sempre acceso: chi era il piccolo calciatore del Toro

Aveva solo otto anni, ma già un amore viscerale per il calcio e per il Torino. Ismael Pistis non era solo un bambino: era un piccolo talento, uno di quelli che sul campo portano entusiasmo, energia e una passione autentica.

Il suo nome è diventato tristemente noto dopo il drammatico incidente avvenuto nel giorno di Pasqua sull’autostrada A21, nell’Astigiano. Ma dietro quella tragedia c’è una storia fatta di sogni, allenamenti e una maglia granata indossata con orgoglio.

Ismael giocava nella categoria Under 8 del Torino Football Club, dove era conosciuto e amato da compagni, allenatori e dirigenti.

Il ricordo del Torino: “Un bimbo speciale, dentro e fuori dal campo”

A raccontare chi fosse davvero Ismael è lo stesso Torino, che in una nota ufficiale ha voluto ricordarlo con parole cariche di affetto.

“Un bimbo felice, sempre con il sorriso, capace di trasmettere allegria e spensieratezza”, scrive il club. Non solo talento calcistico, ma anche educazione, rispetto e una naturale capacità di stare in gruppo.

Un piccolo punto di riferimento nello spogliatoio, dove aveva già costruito legami forti con i compagni di squadra: amici con cui condivideva tutto, dalle partite agli allenamenti, dalle vittorie alle sconfitte.

Una passione che riempiva la vita

Il calcio per Ismael non era solo un gioco. Era qualcosa di più profondo, che andava oltre il campo.

Nella sua cameretta, raccontano dal club, aveva ricreato un angolo della Curva Maratona, simbolo del tifo granata. Un dettaglio che racconta meglio di qualsiasi parola quanto fosse forte il suo legame con il Torino.

Il giorno della tragedia

Ismael era in moto con il padre, di ritorno a Torino dopo una gita di Pasqua, mentre la madre li seguiva in auto a breve distanza. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio, lungo l’autostrada A21, all’altezza di Castello d’Annone.

Secondo una prima ricostruzione, la moto è stata urtata da un’auto nella corsia di sorpasso. L’impatto ha sbalzato padre e figlio contro il guardrail.

Per il piccolo non c’è stato nulla da fare: è rimasto incastrato tra le barriere metalliche e i soccorsi si sono rivelati inutili.

Il padre è sopravvissuto, sotto shock, mentre illesi sono rimasti gli occupanti dell’altra vettura.

Un dolore che attraversa tutto il mondo granata

La morte di Ismael ha colpito profondamente non solo la sua famiglia, ma l’intera comunità sportiva.

Il Torino si è stretto attorno ai genitori, Antonia e Marco, e a tutti i familiari, in un abbraccio collettivo che coinvolge compagni, allenatori e tifosi.

“Mancherà a tanti, tantissimi”, scrive il club. E in quella frase c’è tutta la misura di una perdita che va oltre il campo.

Un sogno spezzato troppo presto

A otto anni si sogna, si corre dietro a un pallone, si immagina un futuro. Ismael lo faceva con la leggerezza e la gioia di chi vive il calcio come un gioco, ma anche con la passione di chi aveva già trovato la sua strada.

Un piccolo talento, sì. Ma soprattutto un bambino amato, che oggi lascia un vuoto enorme.