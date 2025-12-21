Notizie Audaci

100% Notizie Audaci

Gossip e TV

Ricchi e Poveri a terra da Mara Venier: scivolone in diretta a Domenica In, paura e risate in studio

DiRedazione

Pubblicato: 21 Dic, 2025 - ore: 17:03 #Domenica In, #Mara Venier, #Ricchi e Poveri
I Ricchi e Poveri dopo la cadutaI Ricchi e Poveri dopo la caduta

L’ingresso in studio dei Ricchi e Poveri diventa un imprevisto virale

Un vero e proprio incidente di percorso, nel senso più letterale del termine, ha segnato l’ingresso in studio dei Ricchi e Poveri a Domenica In. Angelo Sotgiu e Angela Brambati, ospiti di Mara Venier nella puntata dedicata anche alla maratona Telethon, sono inciampati in diretta nazionale su un gradino poco visibile, appena oltre il videowall dello studio Rai.

La scena si è consumata in pochi secondi ma ha subito generato apprensione: prima la caduta di Angelo Sotgiu, poi quella di Angela Brambati, che nel tentativo di aiutare il collega ha perso l’equilibrio a sua volta, finendo a terra e battendo il mento sul pavimento.

Il gradino “invisibile” tradisce i cantanti davanti alle telecamere

L’imprevisto è avvenuto nel momento più delicato: quello dell’ingresso in studio, quando luci, applausi e inquadrature rendono difficile percepire ogni dettaglio della scenografia. Il gradino incriminato, noto a chi frequenta abitualmente lo studio, si è rivelato una trappola inattesa per i due artisti.

Le telecamere hanno immediatamente staccato l’inquadratura, mentre in studio si è creato un attimo di silenzio e preoccupazione. Mara Venier, con la prontezza di chi conosce quello spazio da decenni, è stata la prima a capire cosa fosse successo e si è precipitata verso i suoi ospiti.

Mara Venier sbotta in diretta: “Questo cacchio di gradino”

Senza filtri e con il tono spontaneo che la contraddistingue, la conduttrice ha commentato a caldo:
“Questo cacchio di gradino”, frase colta dai microfoni prima che il clima tornasse più disteso.

Fortunatamente, nessuna conseguenza grave per entrambi. A riportare il piccolo contraccolpo maggiore è stata Angela Brambati, che ha ammesso con ironia di aver “preso una mentata”, continuando però a sorridere e rassicurare il pubblico.

Dalla paura alla gag: “Un volo meraviglioso”

Superato il primo momento di tensione, lo studio ha cambiato rapidamente registro. Sotgiu ha sdrammatizzato con una battuta che ha strappato risate:
“Un volo meraviglioso, se vuoi lo rifacciamo”.

Anche Mara Venier ha cercato di alleggerire l’atmosfera, chiedendo:
“Non vi avevano detto che c’era il gradino?”.
La risposta di Angela Brambati, secca e divertita:
“Forse non avevamo capito. Adesso sì”.

Ingresso bis senza cadute e ironia finale

Per chiudere il momento con leggerezza, i Ricchi e Poveri sono tornati simbolicamente indietro per rifare l’ingresso nello studio di Domenica In, questa volta senza incidenti e con un applauso ancora più caloroso del pubblico.

“Appena esci ti diamo il ghiaccio”, ha scherzato Mara Venier rivolgendosi ad Angela, che nel frattempo ironizzava cantando “mamma che botta”, trasformando l’incidente in una gag perfettamente riuscita.

Lo show continua, tra professionalità e autoironia

L’episodio, diventato rapidamente virale sui social, si è risolto senza conseguenze e ha mostrato ancora una volta la professionalità e l’autoironia dei Ricchi e Poveri, oltre alla gestione esperta di Mara Venier, capace di trasformare un momento critico in televisione di intrattenimento puro.

Di Redazione

Giuseppe D’Alto: classe 1972, giornalista professionista dall’ottobre 2001. Ha iniziato, spinto dalla passione per lo sport, la gavetta con il quotidiano Cronache del Mezzogiorno dal 1995 e per oltre 20 anni è stato uno dei punti di riferimento del quotidiano salernitano che ha lasciato nel 2016.Nel mezzo tante collaborazioni con quotidiani e periodici nazionali e locali. Oltre il calcio e gli altri sport, ha seguito per diversi anni la cronaca giudiziaria e quella locale non disdegnando le vicende di spettacolo e tv.

Articoli correlati

Gossip e TV

Caso Signorini, il sequestro non ferma Corona: l’accusa di revenge e le nuove riprese

Dic 21, 2025 Redazione
Gossip e TV

Malgioglio, ‘l’appello’ per la finale di Ballando che spiazza: cosa succede con Barbara d’Urso?

Dic 21, 2025 Rosalyn Bianca
Gossip e TV

Chi ha vinto Ballando con le stelle 2025: Andrea Delogu premiata dal pubblico: Francesca Fialdini 2ª

Dic 21, 2025 Rosalyn Bianca

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Visualizza anche

Gossip e TV

Ricchi e Poveri a terra da Mara Venier: scivolone in diretta a Domenica In, paura e risate in studio

Gossip e TV

Caso Signorini, il sequestro non ferma Corona: l’accusa di revenge e le nuove riprese

Attualità

Choc a Novara, il 16enne Dario Cipullo trovato morto nel canale Cavour: giallo e dolore

Gossip e TV

Malgioglio, ‘l’appello’ per la finale di Ballando che spiazza: cosa succede con Barbara d’Urso?

Notizie Audaci è una testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Salerno N. 373 del 17/01/2019 Direttore responsabile Giuseppe D’Alto
© 2025 Notizie Audaci. All Rights Reserved.