Ricchi e Poveri a terra da Mara Venier: scivolone in diretta a Domenica In, paura e risate in studio

I Ricchi e Poveri dopo la caduta

L’ingresso in studio dei Ricchi e Poveri diventa un imprevisto virale

Un vero e proprio incidente di percorso, nel senso più letterale del termine, ha segnato l’ingresso in studio dei Ricchi e Poveri a Domenica In. Angelo Sotgiu e Angela Brambati, ospiti di Mara Venier nella puntata dedicata anche alla maratona Telethon, sono inciampati in diretta nazionale su un gradino poco visibile, appena oltre il videowall dello studio Rai.

La scena si è consumata in pochi secondi ma ha subito generato apprensione: prima la caduta di Angelo Sotgiu, poi quella di Angela Brambati, che nel tentativo di aiutare il collega ha perso l’equilibrio a sua volta, finendo a terra e battendo il mento sul pavimento.

Il gradino “invisibile” tradisce i cantanti davanti alle telecamere

L’imprevisto è avvenuto nel momento più delicato: quello dell’ingresso in studio, quando luci, applausi e inquadrature rendono difficile percepire ogni dettaglio della scenografia. Il gradino incriminato, noto a chi frequenta abitualmente lo studio, si è rivelato una trappola inattesa per i due artisti.

Le telecamere hanno immediatamente staccato l’inquadratura, mentre in studio si è creato un attimo di silenzio e preoccupazione. Mara Venier, con la prontezza di chi conosce quello spazio da decenni, è stata la prima a capire cosa fosse successo e si è precipitata verso i suoi ospiti.

Mara Venier sbotta in diretta: “Questo cacchio di gradino”

Senza filtri e con il tono spontaneo che la contraddistingue, la conduttrice ha commentato a caldo:

“Questo cacchio di gradino”, frase colta dai microfoni prima che il clima tornasse più disteso.

Fortunatamente, nessuna conseguenza grave per entrambi. A riportare il piccolo contraccolpo maggiore è stata Angela Brambati, che ha ammesso con ironia di aver “preso una mentata”, continuando però a sorridere e rassicurare il pubblico.

Dalla paura alla gag: “Un volo meraviglioso”

Superato il primo momento di tensione, lo studio ha cambiato rapidamente registro. Sotgiu ha sdrammatizzato con una battuta che ha strappato risate:

“Un volo meraviglioso, se vuoi lo rifacciamo”.

Anche Mara Venier ha cercato di alleggerire l’atmosfera, chiedendo:

“Non vi avevano detto che c’era il gradino?”.

La risposta di Angela Brambati, secca e divertita:

“Forse non avevamo capito. Adesso sì”.

Ingresso bis senza cadute e ironia finale

Per chiudere il momento con leggerezza, i Ricchi e Poveri sono tornati simbolicamente indietro per rifare l’ingresso nello studio di Domenica In, questa volta senza incidenti e con un applauso ancora più caloroso del pubblico.

“Appena esci ti diamo il ghiaccio”, ha scherzato Mara Venier rivolgendosi ad Angela, che nel frattempo ironizzava cantando “mamma che botta”, trasformando l’incidente in una gag perfettamente riuscita.

Lo show continua, tra professionalità e autoironia

L’episodio, diventato rapidamente virale sui social, si è risolto senza conseguenze e ha mostrato ancora una volta la professionalità e l’autoironia dei Ricchi e Poveri, oltre alla gestione esperta di Mara Venier, capace di trasformare un momento critico in televisione di intrattenimento puro.