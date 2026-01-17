Notizie Audaci

100% Notizie Audaci

Gossip e TV

Roberta Capua, il dolore per la morte dell’ex marito Stefano Cassoli: ‘Nostro figlio doveva festeggiare il diploma’

DiRedazione

Pubblicato: 17 Gen, 2026 - ore: 21:48 #Roberta Capua, #Stefano Cassoli, #Verissimo
Roberta Capua con l'ex maritoRoberta Capua e Stefano Cassoli

A Verissimo il racconto del lutto improvviso e doloroso

Ospite a Verissimo, Roberta Capua ha condiviso il dolore per la scomparsa dell’ex marito Stefano Cassoli, morto improvvisamente nel 2025 a 58 anni. “È stato davvero difficile da accettare. Ci ha lasciati senza fiato”, ha raccontato la conduttrice.

Secondo la ricostruzione, Cassoli ha avuto un malore improvviso e cadendo ha sbattuto la testa, rimanendo in coma per alcuni giorni prima di morire.

Il legame con il figlio Leonardo e il senso della vita

Nonostante la separazione dal 2024, Capua definisce Cassoli come “il padre di Leonardo e l’uomo più importante della mia vita. Un colpo di fulmine, mi sono trasferita a Bologna per lui”. La conduttrice sottolinea come la tragedia l’abbia fatta riflettere: “La vita va vissuta a pieno, è un attimo. Devi essere felice anche per le piccole cose”. Al momento non c’è nessun nuovo amore. “Se arriverà sarà diverso da quello che ho vissuto per Stefano”.

Il figlio Leonardo, che studia in Spagna, riceve sostegno dalla madre, che racconta come la distanza stia aiutando il giovane a elaborare il lutto. “Gli ho detto tutto, è grande. Era di mercoledì, il giorno dopo doveva festeggiare la cerimonia della consegna dei diplomi” – ha aggiunto precisando che sono andati con il cuore gonfio di dolore e con il pensiero sempre rivolto a Stefano Cassoli.

Roberta Capua a Verissimo
Roberta Capua a Verissimo

La storia d’amore e la separazione

Roberta Capua e Stefano Cassoli si erano sposati nel 2011 e separati nel 2024. Nonostante la fine della relazione, i due avevano mantenuto un rapporto rispettoso e collaborativo per il figlio. Capua racconta: “Le separazioni sono spesso conflittuali, ma noi ci siamo sempre sentiti e visti”.

Un dolore che segue altre perdite

Il 2023 era già stato un anno difficile per Roberta Capua: la perdita dei genitori ha segnato profondamente la sua vita, seguita poi dalla separazione e dalla morte dell’ex marito. “Stefano è e sarà per sempre il più grande amore della mia vita”, aggiunge, ricordando l’importanza dei momenti condivisi con lui e con il figlio.

Carriera e resilienza

Nata a Napoli, ex Miss Italia e volto noto della televisione, Roberta Capua ha sempre affrontato le difficoltà con determinazione, dalla vittoria a Miss Italia alle esperienze televisive tra Rai e Mediaset, fino a Celebrity MasterChef Italia nel 2017. La sua testimonianza a Verissimo è un racconto di dolore ma anche di resilienza.

Di Redazione

Giuseppe D’Alto: classe 1972, giornalista professionista dall’ottobre 2001. Ha iniziato, spinto dalla passione per lo sport, la gavetta con il quotidiano Cronache del Mezzogiorno dal 1995 e per oltre 20 anni è stato uno dei punti di riferimento del quotidiano salernitano che ha lasciato nel 2016.Nel mezzo tante collaborazioni con quotidiani e periodici nazionali e locali. Oltre il calcio e gli altri sport, ha seguito per diversi anni la cronaca giudiziaria e quella locale non disdegnando le vicende di spettacolo e tv.

Articoli correlati

Gossip e TV

Milano-Cortina, Massimo Boldi escluso dai tedofori: la frase choc e lo scontro sui “valori olimpici”

Gen 17, 2026 Renato Valdescala
Gossip e TV

Quarto Grado esplode con lo scontro furioso tra Bruzzone e Brindisi, Selvaggia Lucarelli critica il giornalista

Gen 17, 2026 Redazione
Gossip e TV

Striscia la notizia moltiplica le veline: chi sono e chi abbiamo già visto in tv

Gen 16, 2026 Redazione

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Visualizza anche

Gossip e TV

Roberta Capua, il dolore per la morte dell’ex marito Stefano Cassoli: ‘Nostro figlio doveva festeggiare il diploma’

Salute

Belen Rodriguez contro i vaccini? Le parole che scatenano la reazione di Bassetti

Attualità

Crans Montana, Manfredi esce dal coma dopo due settimane: ‘I miei amici dove sono?’

Attualità

‘Moretti senza reddito’, la cauzione arriva da un amico, il legale dei coniugi: ‘Messaggi preoccupanti’

Notizie Audaci è una testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Salerno N. 373 del 17/01/2019 Direttore responsabile Giuseppe D’Alto
© 2025 Notizie Audaci. All Rights Reserved.