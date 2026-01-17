Notizie Audaci

Diego Daddi ufficializza la nuova fidanzata dopo Elga Enardu: ‘Nessun tradimento’

Pubblicato: 17 Gen, 2026 - ore: 23:49 #Barbara Santagati, #Diego Daddi, #Elga Enardu, #Uomini e Donne
Diego Daddi e Barbara Santagati, a destra Elga Enardu

La foto che ufficializza la relazione con Barbara Santagati

Dopo settimane di indiscrezioni, Diego Daddi esce allo scoperto. L’ex volto di Uomini e Donne ha pubblicato su Instagram una foto insieme a Barbara Santagati, accompagnata dall’emoticon di due mani che formano un cuore. Un gesto semplice ma inequivocabile: la relazione è ufficiale.

Santagati, finalista di Miss Italia 2016, oggi è attrice e mamma di un bambino. Ha recitato nel film Anacronistico accanto a Enzo Iacchetti.

“Non ho tradito Elga”

Già nei giorni precedenti Daddì aveva voluto chiarire pubblicamente un punto centrale:
«Non c’è stato alcun tradimento e Barbara non è amica di Elga», aveva dichiarato a Fanpage.it.

Un chiarimento necessario dopo la separazione da Elga Enardu, annunciata a dicembre, a circa un mese dalla rottura definitiva del matrimonio celebrato nel 2017, dopo otto anni di fidanzamento.

Il silenzio e il dolore di Elga Enardu

Elga Enardu aveva comunicato la separazione con un video sui social, chiedendo rispetto e discrezione:
«È un momento molto complesso. Vi chiedo gentilezza e supporto».

Dopo l’ufficializzazione della nuova relazione dell’ex marito, l’ex tronista ha pubblicato una Instagram Stories dal tono carico di emozione:
«Dirvi grazie è riduttivo. Amore, stima, solidarietà».

Un messaggio che molti hanno letto come una risposta indiretta alla svolta sentimentale di Daddì.

Un nuovo inizio sotto i riflettori

Oggi Diego Daddi, attivo anche su OnlyFans, sembra intenzionato a ricostruire la propria vita sentimentale senza polemiche, mentre Elga affronta la separazione lontano dal clamore.

Una storia che, ancora una volta, mostra come le relazioni nate sotto i riflettori continuino a essere seguite anche quando finiscono.

La Stories di Elga Enardu dopo alcune ore dopo la condivisione dello scatto di coppa di Diego Daddi
La Stories di Elga Enardu dopo alcune ore dopo la condivisione dello scatto di coppa di Diego Daddi



