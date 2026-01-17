Diego Daddi ufficializza la nuova fidanzata dopo Elga Enardu: ‘Nessun tradimento’

Diego Daddi e Barbara Santagati, a destra Elga Enardu

La foto che ufficializza la relazione con Barbara Santagati

Dopo settimane di indiscrezioni, Diego Daddi esce allo scoperto. L’ex volto di Uomini e Donne ha pubblicato su Instagram una foto insieme a Barbara Santagati, accompagnata dall’emoticon di due mani che formano un cuore. Un gesto semplice ma inequivocabile: la relazione è ufficiale.

Santagati, finalista di Miss Italia 2016, oggi è attrice e mamma di un bambino. Ha recitato nel film Anacronistico accanto a Enzo Iacchetti.

“Non ho tradito Elga”

Già nei giorni precedenti Daddì aveva voluto chiarire pubblicamente un punto centrale:

«Non c’è stato alcun tradimento e Barbara non è amica di Elga», aveva dichiarato a Fanpage.it.

Un chiarimento necessario dopo la separazione da Elga Enardu, annunciata a dicembre, a circa un mese dalla rottura definitiva del matrimonio celebrato nel 2017, dopo otto anni di fidanzamento.

Il silenzio e il dolore di Elga Enardu

Elga Enardu aveva comunicato la separazione con un video sui social, chiedendo rispetto e discrezione:

«È un momento molto complesso. Vi chiedo gentilezza e supporto».

Dopo l’ufficializzazione della nuova relazione dell’ex marito, l’ex tronista ha pubblicato una Instagram Stories dal tono carico di emozione:

«Dirvi grazie è riduttivo. Amore, stima, solidarietà».

Un messaggio che molti hanno letto come una risposta indiretta alla svolta sentimentale di Daddì.

Un nuovo inizio sotto i riflettori

Oggi Diego Daddi, attivo anche su OnlyFans, sembra intenzionato a ricostruire la propria vita sentimentale senza polemiche, mentre Elga affronta la separazione lontano dal clamore.

Una storia che, ancora una volta, mostra come le relazioni nate sotto i riflettori continuino a essere seguite anche quando finiscono.

La Stories di Elga Enardu dopo alcune ore dopo la condivisione dello scatto di coppa di Diego Daddi