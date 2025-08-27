Roberta Capua, il lutto che l’ha devastata: ‘É stato il più grande amore della mia vita’

Roberta Capua con l'ex marito

‘Il mio ex marito è morto in un incidente’

Dopo mesi di riserbo, Roberta Capua ha rivelato per la prima volta la morte del suo ex marito, avvenuta il 31 maggio scorso in un incidente stradale. Intervistata dal settimanale F, la conduttrice ha spiegato di non essersi sentita pronta prima a condividere pubblicamente un dolore così profondo: “È stato e resterà il più grande amore della mia vita”. Pur non facendo nome sembra che Capua faccia riferimento a Stefano Cassasoli dal quale si è separato nei primi mesi del 2024.

Un dolore che arriva dopo altri lutti

La notizia si inserisce in un biennio durissimo per l’ex Miss Italia, che nel 2023 ha perso entrambi i genitori. “La sua scomparsa si aggiunge ad altre cose bruttissime” – ha detto Capua, fotografando un periodo segnato da ferite affettive ravvicinate.

Il legame e la separazione

La conduttrice aveva reso nota a inizio 2025 la separazione dall’ex marito. Pur senza fare nomi nell’intervista, la cronologia personale – matrimonio nel 2011, separazione all’inizio del 2024 – rimanda a un rapporto lungo e importante. “Ci sono crisi da cui ci si può riprendere; a noi non è accaduto” aveva ammesso, senza rinnegare l’intensità del sentimento.

Il ruolo del lavoro e le nuove sfide

Capua tornerà in onda su Rai 2 con Bella Ma’ dall’8 settembre (con prologo Aspettando Bella Ma’ dal 1° al 5 settembre, al fianco di Pierluigi Diaco). Il lavoro diventa ancora una volta argine e disciplina dopo la tempesta: una routine che aiuta a ritrovare equilibrio e prospettiva, senza cancellare il dolore.

“Leonardo è la mia forza”

Al centro resta il figlio Leonardo, nato dal matrimonio con l’uomo scomparso. A settembre il ragazzo si trasferirà in Spagna per l’università: per la conduttrice sarà un altro passaggio emotivo forte. “È indipendente ma affettuoso. È un distacco importante, ma sono felice per lui”, ha confidato.

Privacy, rispetto, misura

Capua non ha fornito ulteriori dettagli sull’incidente né sull’identità dell’ex marito, chiedendo rispetto per la dimensione privata. La scelta di parole misurate e la sobrietà del racconto riflettono la volontà di proteggere il figlio e il nucleo familiare.

Il messaggio tra le righe

La testimonianza di Capua non cerca clamore. È il resoconto diretto di un lutto che chiede tempo e silenzio, e di una resilienza costruita nella quotidianità, tra lavoro e affetti. Un invito alla delicatezza, in un’epoca in cui l’esposizione pubblica rischia spesso di travolgere l’intimità.