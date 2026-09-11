Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza a Venezia due anni dopo e si ripetono le critiche per il red carpet alla Mostra

Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza al Festival di Venezia

La coppia nata a Uomini e Donne torna alla Mostra del Cinema e sui social si riaccende la polemica sulla presenza dei volti tv

Dagli studi di Uomini e Donne al red carpet della Mostra del Cinema di Venezia. Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza sono tornati sotto i riflettori della kermesse veneziana, ma la loro presenza non ha raccolto soltanto consensi.

Le immagini della coppia hanno iniziato a circolare sui social e, accanto ai commenti di chi ha apprezzato la loro partecipazione, sono comparsi numerosi messaggi polemici. Il bersaglio, in realtà, non è stato soltanto la coppia, ma più in generale la scelta di portare sul red carpet personaggi provenienti dal mondo della televisione e dei social.

«Che ci fanno questi sul red carpet?»

Tra i commenti comparsi sotto le fotografie della coppia c’è chi ha scritto senza mezzi termini: «Che ci fanno questi sul red carpet?».

Un altro utente ha definito la loro presenza quella di «due presenze inutili», mentre qualcun altro ha rivolto la propria critica direttamente agli organizzatori: «La vera vergogna è chi li invita».

Parole che riaccendono una discussione ormai ricorrente durante la Mostra: quella sulla presenza di influencer, creator, personaggi dei reality e volti televisivi accanto agli attori e agli addetti ai lavori del cinema.

La critica agli organizzatori: «Non do la colpa a loro»

Non tutti, però, hanno puntato il dito contro Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza.

Un commento ha provato infatti a distinguere le responsabilità dei personaggi invitati da quelle di chi organizza e costruisce la lista degli ospiti.

«Io vorrei veramente sapere chi li manda a Venezia, io non do la colpa a loro, perché i giovani certo che prendono l’occasione al volo», ha scritto un utente, aggiungendo che un red carpet può rappresentare anche un’opportunità per essere notati.

La critica, in questo caso, è rivolta alla scelta di mescolare «cantanti, influencer, modelli, volti tv» con il mondo del cinema, con il timore che questo finisca per «sminuire i veri attori» e il loro lavoro.

La coppia era già stata a Venezia nel 2024

Per Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza non si tratta comunque della prima apparizione alla Mostra del Cinema di Venezia.

La coppia aveva già partecipato all’evento nel 2024, quando la loro presenza sul red carpet aveva suscitato una discussione molto simile. I due, arrivati grazie all’invito di un brand, avevano sfilato davanti ai fotografi tra sorrisi e baci, condividendo poi sui social le immagini della giornata.

Anche allora, accanto ai numerosi messaggi positivi e ai like dei loro sostenitori, erano arrivate critiche per la presenza di personaggi considerati estranei al mondo cinematografico.

Da Uomini e Donne alla lunga lista degli ospiti discussi

Il caso della coppia si inserisce in una polemica più ampia che negli ultimi anni ha accompagnato diversi red carpet veneziani.

Tra i personaggi finiti al centro delle discussioni ci sono stati anche protagonisti dei reality, compresi Lorenzo Spolverato e Antonella Fiordelisi, influencer e creator di OnlyFans oltre a volti provenienti da mondi molto lontani dal cinema tradizionale.

Per Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza, dunque, il passaggio sul red carpet ha avuto un effetto già visto: la coppia ha conquistato i riflettori, ma anche una nuova dose di critiche sui social.