Belen Rodriguez e Gaetano Fidanzati, rottura definitiva? La risposta della show girl a una follower dopo le indiscrezioni

Gaetano Fidanzati e Belen Rodriguez

Belen Rodriguez, dal ritorno di fiamma al nuovo ribaltone con indizi social

Sembrava un’estate destinata a consolidare la storia tra Belen Rodriguez e Gaetano Fidanzati, ma il rapporto sarebbe arrivato al capolinea in tempi rapidissimi. La conferma della separazione è arrivata dalla stessa showgirl argentina, che a una follower che le chiedeva se fosse tornata single ha risposto senza esitazioni: «Assolutamente sì».

A rendere ancora più evidente la brusca svolta sono stati anche i movimenti sui social: i due non si seguirebbero più su Instagram. Eppure, soltanto pochi giorni prima, erano apparsi insieme nelle immagini pubblicate dal settimanale Oggi al rientro dalle vacanze trascorse all’Isola di Albarella.

Gli scatti li mostravano affiatati mentre scaricavano le valigie dal minivan diretto all’appartamento di Belen a Brera. Quelle immagini, alla luce di quanto sarebbe accaduto successivamente, sono diventate quasi l’ultima fotografia della coppia.

L’indiscrezione di Parpiglia sull’addio via WhatsApp

La svolta, questa volta definitiva, è stata ricostruita da Gabriele Parpiglia nella sua newsletter. Il giornalista ha spiegato che è stato Fidanzati a chiudere con un messaggio WhatsApp.

L’esposizione mediatica e la precedente crisi ferragostana l’avrebbero spinto a mettere la parola fine ad una relazione che si è consumata mentre la show girl si era ritrovata nuovamente al centro del gossip dopo mesi complicati tra la mancata conduzione de L’Isola dei Famosi e l’incidente in auto.

Belen: «Chi ha il coraggio non promette, resta»

Nelle stesse ore della rottura, Belen aveva pubblicato sui social uno sfogo senza fare esplicitamente il nome dell’ex compagno.

«La mia vita si affievolisce davanti a chi non ha il coraggio di restare quando conta davvero, chi sparisce al primo segno di difficoltà perde spazio nella mia vita. Le parole gonfiate le porta via il vento. Chi ha il coraggio non promette, resta», aveva scritto la showgirl.

Parole che, dopo la conferma della separazione, sono state inevitabilmente lette come un riferimento alla fine della relazione.

La risposta di Belen a una follower