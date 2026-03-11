Rose Villain incinta: l’annuncio emozionante sui social e la canzone dedicata al bebè

Rose Villain

L’annuncio della gravidanza su Instagram

Rose Villain diventerà mamma. La cantante milanese, all’anagrafe Rosa Luini, ha annunciato sui social di essere in dolce attesa del suo primo figlio.

L’artista ha condiviso la notizia con una serie di video e stories su Instagram, mostrando per la prima volta il pancione e alcuni momenti molto intimi vissuti negli ultimi mesi.

Nel filmato pubblicato sul suo profilo scorrono immagini personali: dall’ecografia ai momenti di gioia condivisi con il marito Andrea Ferrara, noto nel mondo della musica con il nome d’arte Sixpm.

La coppia si era sposata a New York nel maggio del 2022, e ora si prepara ad accogliere il primo bambino.

“Tutta Luce”, la canzone per il figlio in arrivo

Ad accompagnare l’annuncio della gravidanza c’è anche un nuovo brano.

La cantante ha infatti pubblicato “Tutta Luce”, una canzone dedicata proprio al bambino o alla bambina che sta per arrivare.

Il pezzo, prodotto dal marito Sixpm, racconta le emozioni e le paure di una futura madre attraverso parole intime e protettive.

Nel testo Rose Villain canta:

“Ti insegnerò che cadere è bello e non sei meno forte se ti mostrerai fragile. Con me non dovrai mai fingere di essere ciò che non sei.”

E ancora:

“Ucciderò tutti i mostri per te, così non dovrai mai avere paura. Se perderai la strada nella notte sarò la luce che per te resta accesa.”

Il brano diventa così una vera e propria dedica d’amore al figlio in arrivo, un racconto musicale della nuova fase della sua vita.

Il video con il pancione e i momenti più intimi

Nel video pubblicato su Instagram compaiono diverse immagini della gravidanza.

Rose Villain appare sorridente con il pancione in riva al mare, mentre in altri frame si vedono momenti più privati: l’ecografia, l’emozione condivisa con il marito e l’annuncio ai familiari.

Un racconto visivo molto personale che ha immediatamente colpito i fan.

In pochi minuti il post è stato sommerso da commenti e messaggi di affetto da parte dei follower.

I messaggi degli amici famosi

Tra i tanti commenti spiccano quelli di numerosi colleghi del mondo della musica.

La cantante Annalisa ha scritto:

“Amore della ziaaaaaaa! Siete stupendi, tanto bene a voi!”

Tra i messaggi di congratulazioni anche quelli di Mara Sattei, Gaia e Noemi, che hanno celebrato la notizia con parole di affetto.

L’annuncio ha così trasformato il profilo social della cantante in una piccola festa virtuale.

Un nuovo capitolo per Rose Villain

Classe 1989, Rose Villain negli ultimi anni è diventata una delle voci più riconoscibili della scena pop italiana.

Dopo il successo musicale e le numerose collaborazioni, la cantante si prepara ora a vivere una nuova fase della sua vita, quella della maternità.

L’annuncio della gravidanza, accompagnato dalla canzone “Tutta Luce”, racconta proprio questo passaggio: dall’artista alla futura mamma, con la musica che continua a essere il filo conduttore della sua storia.