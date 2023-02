Sanremo 2023, il piccolo Mario Di Leva dona la maglia del Napoli ad Amadeus: ‘A -13 fa freddo’

Con la sua genuinità e la sua simpatia il piccolo Mario Di Leva ha conquistato il pubblico di Sanremo 2023 nel corso della seconda serata del Festival della canzone italiana. Il piccolo attore napoletano, 10 anni, ha spiazzato Amadeus con le sue pungenti battute e la risposta pronta.

“Amadeus fa freddo a meno 13?”

Mario di Leva regala all’interista #Amadeus la maglietta del #Napoli. pic.twitter.com/wrQnBgq3OA — il Napolista (@napolista) February 8, 2023

Sanremo 2023, siparietto tra Amadeus e il baby attore Mario Di Leva sul duello tra Napoli e Inter

É salito sul palco con Francesco Arca che insieme a lui sarà protagonista della fiction Resta con me, in onda su Rai 1 dal 19 febbraio. La comune passione per il calcio ha acceso il siparietto con Amadeus con il giovane artista che ha donato al direttore artistico di Sanremo 2023 la maglia del Napoli.

“L’accetto volentieri anche perché amo Napoli, ho fatto il militare a San Giorgio a Cremano. Come sai sono tifoso dell’Inter, quest’anno state andando fortissimi ma posso dire che siamo stati gli unici a battervi”.

Mario Di Leva a Sanremo 2023: ‘Champions League o Oscar? Devo parlare con De Laurentiis’

Pronta la replica di Mario Di Leva che ha strappato gli appluasi del pubblico dell’Ariston di Sanremo. “A -13 fa freddo” – ha ribattuto lasciando senza parole il conduttore al quale ha detto che gioca come terzino destro. “Škriniar? Al limite come Di Lorenzo. Champions League o Oscar? Devo parlare con Aurelio De Laurentiis“. Mario Di Leva è figlio d’arte ed ha già fatto parte del cast di numerose serie tv e film. Da Il sindaco del rione Sanità a I fratelli De Filippo. Il baby attore ha attivato da poco un profilo Instagram.