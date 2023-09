Sanremo 2024, Amadeus pubblica scatto Gerry Scotti e infiamma il web: ‘Non succede ma se… ‘

“Beccati… colazione in compagnia di Gerry Scotti” – scrive il conduttore e direttore artistico del Festival, Amadeus in un post su Instagram, accanto a una gallery in cui appare divertito in compagnia del presentatore di Canale 5 Gerry Scotti, che invece assumi le pose di uno che sta recitando la parte della persona sconvolta dalla proposta avuta.

Gerry Scotti al fianco di Amadeus a Sanremo 2024? Il post su Instagram fa sognare i fan: ‘Beccati a colazione’

L’hashtag #Sanremo2024 ha fatto sì che migliaia di commenti siano pervenuti dopo la pubblicazione, in maggioranza favorevoli all’accoppiata nella conduzione del Festival 2024. Ad alimentare ulteriormente l’entusiasmo dei fan del conduttore di Caduta Libera come possibile co-conduttore di Sanremo 2024 il post condiviso su Twitter da Amadeus. “Non succede ma se succede”.

L’ironia del conduttore di Caduta Libera: ‘Ora chi lo dice a Giovanna’

Tra i commenti anche quello ironico di Scotti: “Ora chi lo dice a Giovanna?“, scrive, giocando sull’essere stati paparazzati in albergo. “Ora chi lo dice a Fiorello?”, chiosa un altro fan. Mentre c’è anche commentatore che ha già pronto il nome per la nuova eventuale coppia di conduzione:

“Gli Amascotti“. I due hanno iniziato insieme agli albori degli anni ’80 a Radio Deejay ed hanno condiviso i primi passi nel mondo dello spettacolo. Ora potrebbero ritrovarsi sul palco dell’Ariston in occasione della sua ultima direzione artistica del festival della canzone italiana. Amadeus