‘Basta bugie su Nina, lasci riposare Eleonora’, Clizia Incorvaia replica a Nayra Garibo, e non manda giù un’accusa

DiRosalyn Bianca

Pubblicato: 8 Feb, 2026 - ore: 19:12 #Clizia Incorvaia, #Francesco Sarcina, #Nayra Garibo, #Verissimo
Clizia Incorvaia e Nayra GariboClizia Incorvaia e Nayra Garibo

Clizia Incorvaia torna a Verissimo e racconta la sua verità

Clizia Incorvaia è tornata sotto i riflettori a Verissimo, ospite di Silvia Toffanin, per chiarire la sua posizione dopo gli attacchi social e mediatici legati al complicato rapporto con l’ex marito Francesco Sarcina, frontman delle Vibrazioni.

Dalla passione iniziale al matrimonio, dalla nascita della figlia Nina alle tensioni sempre più marcate che hanno portato la coppia davanti al tribunale: la storia di Clizia e Sarcina ha fatto discutere, soprattutto quando l’ex marito ha denunciato Incorvaia per presunta violazione della privacy riguardo alla figlia.

Oggi, però, la cantante e influencer è stata prosciolta dall’accusa di trattamento illecito di dati personali. E tra le luci del salotto televisivo, Clizia ha voluto raccontare tutto, senza filtri, definendo il matrimonio un’esperienza tossica che ha segnato profondamente la sua vita.

La replica a Nayra Garibo e il confronto social

Le dichiarazioni di Clizia hanno subito provocato una reazione dell’attuale moglie di Sarcina, Nayra Garibo, sposata con il cantante nel 2024 e madre di una bambina nata nel 2021. Nayra ha rotto il silenzio sui social, accusando Incorvaia di “infangare” l’ex marito.

Clizia, a Verissimo, ha risposto con fermezza: “Donne che odiano altre donne. Ha scritto cose terribili e inesatte. Non la conosco. Nina vede regolarmente il papà, non ci sono ricatti economici, non avanzo pretese di denaro”.

La Incorvaia ha ribadito che le presunte violenze subite durante il matrimonio con Sarcina – dalle scarpe bruciate alle aggressioni fisiche – sono documentate negli atti giudiziari e che non ha denunciato prima per proteggere la figlia Nina. “Non voglio avere paura, non voglio più essere derisa. Tutto può essere provato in tribunale”, ha dichiarato, sottolineando il proprio diritto a raccontare la verità.

Il rapporto con la figlia e l’uso dei social

Clizia ha parlato anche del suo rapporto con Nina, spiegando di averle già insegnato a riconoscere e a stare lontana da relazioni tossiche. Ha negato di usare i propri figli come strumenti sui social, come invece sostiene Nayra: “Gabriele da piccolo ha partecipato a campagne, come Nina. È normale, il mio lavoro è dignitoso”.

Ha poi difeso la figura della nonna Eleonora Giorgi, criticata dalla Garibo: “Non ho mai impedito a Nina di parlare con Francesco. Le cattiverie gratuite vanno fermate: Nayra deve concentrarsi sulla sua vita. Che questa donna non si permetta mai più di disturbare mia suocera, che non si permetta mai più di nominarla invano. Lasciamola riposare in pace”.

La nuova udienza e il futuro legale con Francesco Sarcina

Clizia Incorvaia ha annunciato che ad aprile ci sarà una nuova udienza con l’ex marito per discutere delle condizioni relative a Nina. “Vorrei che avesse un mantenimento coerente con lo stile di vita di Francesco”, ha spiegato, senza paura di affrontare eventuali contenziosi legali o denunce per diffamazione che Sarcina potrebbe intentare.

Accanto a lei, in questi momenti difficili, c’è il marito Paolo Ciavarro, a cui la Incorvaia ha riconosciuto un sostegno costante.

Tra accuse, tribunali e vita privata, la parola di Clizia

L’intervista rilasciata a Verissimo, nel corso della puntata dell’8 febbraio, mostra una Clizia Incorvaia determinata, pronta a difendere la propria reputazione e quella della figlia. Tra accuse di Nayra Garibo, episodi passati e prossime udienze, la cantante ha voluto chiarire: “Non sono infelice io. Se Nayra e Francesco lo sono, è un loro problema. Io ho il diritto di vivere e raccontare la mia vita”. L’influencer ed ex gieffina

In un racconto tra tv, tribunale e social, Clizia conferma di voler proteggere la figlia e di non avere intenzione di retrocedere di fronte a intimidazioni mediatiche. La vicenda, destinata a nuove battaglie legali, rimane al centro dell’attenzione del pubblico e degli appassionati di cronaca rosa.

Di Rosalyn Bianca

Un viaggio quotidiano che va dall'approfondita analisi dei programmi tv alle vicende dei personaggi che infiammano il web fino alle nuove tendenze musicali.

