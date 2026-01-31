Sanremo 2026, i duetti della serata cover: il ritorno di Morgan, incrocio Pausini-Grignani

Il ritorno di Morgan a Sanremo

Carlo Conti ufficializza i duetti, il ritorno di Morgan dopo la lite con Bugo

Il Festival di Sanremo entra nel vivo con una delle serate più attese dal pubblico: quella delle cover.

Durante il Tg1 delle 13.30, Carlo Conti ha annunciato ufficialmente la setlist completa dei duetti, svelando una lineup che mescola grandi classici, pop internazionale, nostalgia anni ’90 e collaborazioni sorprendenti.

Da Fulminacci con Fagnani a Samurai Jay con Belen, tutte le coppie sul palco dell’Ariston

Ecco l’elenco completo delle esibizioni annunciate dal direttore artistico:

Arisa con il Coro del Teatro Regio di Parma – Quello che le donne non dicono

– Quello che le donne non dicono Bambole di Pezza con Cristina D’Avena – Occhi di gatto

– Occhi di gatto Chiello con Morgan – Mi sono innamorato di te

– Mi sono innamorato di te Dargen D’Amico con Pupo e Fabrizio Bosso – Su di noi

– Su di noi Ditonellapiaga con Tonypitony – The Lady Is a Tramp

– The Lady Is a Tramp Eddie Brock con Fabrizio Moro – Portami via

– Portami via Elettra Lamborghini con Las Ketchup – Aserejé

– Aserejé Enrico Nigiotti con Alfa – En e Xanax

– En e Xanax Ermal Meta con Dardust – Golden Hour

– Golden Hour Fedez & Marco Masini con Stjepan Hauser – Meravigliosa creatura / Ragazzo solo, ragazza sola

– Meravigliosa creatura / Ragazzo solo, ragazza sola Fulminacci con Francesca Fagnani – Parole parole

– Parole parole J-Ax con Ligera County Fam. – E la vita, la vita

– E la vita, la vita LDA & Aka 7even con Tullio De Piscopo – Andamento lento

– Andamento lento Leo Gassmann con Aiello – Era già tutto previsto

– Era già tutto previsto Levante con Gaia – I maschi

– I maschi Luchè con Gianluca Grignani – Falco a metà

– Falco a metà Malika Ayane con Claudio Santamaria – Mi sei scoppiato dentro al cuore

– Mi sei scoppiato dentro al cuore Mara Sattei con Mecna – L’ultimo bacio

– L’ultimo bacio Maria Antonietta & Colombre con Brunori Sas – Il mondo

– Il mondo Michele Bravi con Fiorella Mannoia – Domani è un altro giorno

– Domani è un altro giorno Nayt con Joan Thiele – La canzone dell’amore perduto

– La canzone dell’amore perduto Patty Pravo con Timofej Andrijashenko – Ti lascio una canzone

– Ti lascio una canzone Raf con The Kolors – The Riddle

– The Riddle Sal Da Vinci con Michele Zarrillo – Cinque giorni

– Cinque giorni Samurai Jay con Belén Rodriguez e Roy Paci – Baila Morena

– Baila Morena Sayf con Alex Britti e Mario Biondi – Hit the Road Jack

– Hit the Road Jack Serena Brancale con Gregory Porter e Delia – Besame Mucho

– Besame Mucho Tommaso Paradiso con Stadio – L’ultima luna

– L’ultima luna Tredici Pietro con Galeffi, Fudasca & Band – Vita

Tra nostalgia e operazione viralità

La serata delle cover si conferma un pilastro del Festival: Conti ha costruito una lineup che mescola grandi classici della musica italiana, pop internazionale e collaborazioni sorprendenti.

L’obiettivo è chiaro: intercettare pubblici diversi e generare clip virali sui social, da TikTok a X, passando per Facebook e Instagram.

Le accoppiate che faranno discutere

Tra i duetti destinati a catalizzare l’attenzione spiccano Fedez con Marco Masini e Hauser, il ritorno cult di Cristina D’Avena con le Bambole di Pezza, Elettra Lamborghini con le Las Ketchup e l’inedito trio Samurai Jay, Belén Rodriguez e Roy Paci ma soprattutto il ritorno a Sanremo di Morgan, dopo la querelle con Bugo, che duetterà con Chiello. Un mix di nostalgia, shock value e pop culture pensato per dominare la conversazione online. Riflettori anche su Luché e Gianluca Grignani che ritroverà Laura Pausini, co-conduttrice del Festival, dopo la polemica per la cover del brano La mia storia tra le dita.