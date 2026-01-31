Notizie Audaci

Sanremo 2026, i duetti della serata cover: il ritorno di Morgan, incrocio Pausini-Grignani

DiRedazione

Pubblicato: 31 Gen, 2026 - ore: 15:10 #Grignani, #Morgan, #Pausini, #Sanremo 2026
morgan e bugoIl ritorno di Morgan a Sanremo

Carlo Conti ufficializza i duetti, il ritorno di Morgan dopo la lite con Bugo

Il Festival di Sanremo entra nel vivo con una delle serate più attese dal pubblico: quella delle cover.
Durante il Tg1 delle 13.30, Carlo Conti ha annunciato ufficialmente la setlist completa dei duetti, svelando una lineup che mescola grandi classici, pop internazionale, nostalgia anni ’90 e collaborazioni sorprendenti.

Da Fulminacci con Fagnani a Samurai Jay con Belen, tutte le coppie sul palco dell’Ariston

Ecco l’elenco completo delle esibizioni annunciate dal direttore artistico:

  • Arisa con il Coro del Teatro Regio di ParmaQuello che le donne non dicono
  • Bambole di Pezza con Cristina D’AvenaOcchi di gatto
  • Chiello con MorganMi sono innamorato di te
  • Dargen D’Amico con Pupo e Fabrizio BossoSu di noi
  • Ditonellapiaga con TonypitonyThe Lady Is a Tramp
  • Eddie Brock con Fabrizio MoroPortami via
  • Elettra Lamborghini con Las KetchupAserejé
  • Enrico Nigiotti con AlfaEn e Xanax
  • Ermal Meta con DardustGolden Hour
  • Fedez & Marco Masini con Stjepan HauserMeravigliosa creatura / Ragazzo solo, ragazza sola
  • Fulminacci con Francesca FagnaniParole parole
  • J-Ax con Ligera County Fam.E la vita, la vita
  • LDA & Aka 7even con Tullio De PiscopoAndamento lento
  • Leo Gassmann con AielloEra già tutto previsto
  • Levante con GaiaI maschi
  • Luchè con Gianluca GrignaniFalco a metà
  • Malika Ayane con Claudio SantamariaMi sei scoppiato dentro al cuore
  • Mara Sattei con MecnaL’ultimo bacio
  • Maria Antonietta & Colombre con Brunori SasIl mondo
  • Michele Bravi con Fiorella MannoiaDomani è un altro giorno
  • Nayt con Joan ThieleLa canzone dell’amore perduto
  • Patty Pravo con Timofej AndrijashenkoTi lascio una canzone
  • Raf con The KolorsThe Riddle
  • Sal Da Vinci con Michele ZarrilloCinque giorni
  • Samurai Jay con Belén Rodriguez e Roy PaciBaila Morena
  • Sayf con Alex Britti e Mario BiondiHit the Road Jack
  • Serena Brancale con Gregory Porter e DeliaBesame Mucho
  • Tommaso Paradiso con StadioL’ultima luna
  • Tredici Pietro con Galeffi, Fudasca & BandVita

Tra nostalgia e operazione viralità

La serata delle cover si conferma un pilastro del Festival: Conti ha costruito una lineup che mescola grandi classici della musica italiana, pop internazionale e collaborazioni sorprendenti.
L’obiettivo è chiaro: intercettare pubblici diversi e generare clip virali sui social, da TikTok a X, passando per Facebook e Instagram.

Le accoppiate che faranno discutere

Tra i duetti destinati a catalizzare l’attenzione spiccano Fedez con Marco Masini e Hauser, il ritorno cult di Cristina D’Avena con le Bambole di Pezza, Elettra Lamborghini con le Las Ketchup e l’inedito trio Samurai Jay, Belén Rodriguez e Roy Paci ma soprattutto il ritorno a Sanremo di Morgan, dopo la querelle con Bugo, che duetterà con Chiello. Un mix di nostalgia, shock value e pop culture pensato per dominare la conversazione online. Riflettori anche su Luché e Gianluca Grignani che ritroverà Laura Pausini, co-conduttrice del Festival, dopo la polemica per la cover del brano La mia storia tra le dita.

Di Redazione

