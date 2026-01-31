Sanremo 2026, i duetti della serata cover: il ritorno di Morgan, incrocio Pausini-Grignani

Carlo Conti ufficializza i duetti, il ritorno di Morgan dopo la lite con Bugo
Il Festival di Sanremo entra nel vivo con una delle serate più attese dal pubblico: quella delle cover.
Durante il Tg1 delle 13.30, Carlo Conti ha annunciato ufficialmente la setlist completa dei duetti, svelando una lineup che mescola grandi classici, pop internazionale, nostalgia anni ’90 e collaborazioni sorprendenti.
Da Fulminacci con Fagnani a Samurai Jay con Belen, tutte le coppie sul palco dell’Ariston
Ecco l’elenco completo delle esibizioni annunciate dal direttore artistico:
- Arisa con il Coro del Teatro Regio di Parma – Quello che le donne non dicono
- Bambole di Pezza con Cristina D’Avena – Occhi di gatto
- Chiello con Morgan – Mi sono innamorato di te
- Dargen D’Amico con Pupo e Fabrizio Bosso – Su di noi
- Ditonellapiaga con Tonypitony – The Lady Is a Tramp
- Eddie Brock con Fabrizio Moro – Portami via
- Elettra Lamborghini con Las Ketchup – Aserejé
- Enrico Nigiotti con Alfa – En e Xanax
- Ermal Meta con Dardust – Golden Hour
- Fedez & Marco Masini con Stjepan Hauser – Meravigliosa creatura / Ragazzo solo, ragazza sola
- Fulminacci con Francesca Fagnani – Parole parole
- J-Ax con Ligera County Fam. – E la vita, la vita
- LDA & Aka 7even con Tullio De Piscopo – Andamento lento
- Leo Gassmann con Aiello – Era già tutto previsto
- Levante con Gaia – I maschi
- Luchè con Gianluca Grignani – Falco a metà
- Malika Ayane con Claudio Santamaria – Mi sei scoppiato dentro al cuore
- Mara Sattei con Mecna – L’ultimo bacio
- Maria Antonietta & Colombre con Brunori Sas – Il mondo
- Michele Bravi con Fiorella Mannoia – Domani è un altro giorno
- Nayt con Joan Thiele – La canzone dell’amore perduto
- Patty Pravo con Timofej Andrijashenko – Ti lascio una canzone
- Raf con The Kolors – The Riddle
- Sal Da Vinci con Michele Zarrillo – Cinque giorni
- Samurai Jay con Belén Rodriguez e Roy Paci – Baila Morena
- Sayf con Alex Britti e Mario Biondi – Hit the Road Jack
- Serena Brancale con Gregory Porter e Delia – Besame Mucho
- Tommaso Paradiso con Stadio – L’ultima luna
- Tredici Pietro con Galeffi, Fudasca & Band – Vita
Tra nostalgia e operazione viralità
La serata delle cover si conferma un pilastro del Festival: Conti ha costruito una lineup che mescola grandi classici della musica italiana, pop internazionale e collaborazioni sorprendenti.
L’obiettivo è chiaro: intercettare pubblici diversi e generare clip virali sui social, da TikTok a X, passando per Facebook e Instagram.
Le accoppiate che faranno discutere
Tra i duetti destinati a catalizzare l’attenzione spiccano Fedez con Marco Masini e Hauser, il ritorno cult di Cristina D’Avena con le Bambole di Pezza, Elettra Lamborghini con le Las Ketchup e l’inedito trio Samurai Jay, Belén Rodriguez e Roy Paci ma soprattutto il ritorno a Sanremo di Morgan, dopo la querelle con Bugo, che duetterà con Chiello. Un mix di nostalgia, shock value e pop culture pensato per dominare la conversazione online. Riflettori anche su Luché e Gianluca Grignani che ritroverà Laura Pausini, co-conduttrice del Festival, dopo la polemica per la cover del brano La mia storia tra le dita.