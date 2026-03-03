Laura Pausini ha anticipato la vittoria a Sal Da Vinci a Sanremo 2026? Il fuorionda e cos’ha detto davvero

Laura Pausini

Il video virale: Laura Pausini sussurra ai finalisti Sal Da Vinci e Sayf

Il giorno dopo la finale del Festival di Sanremo 2026, il web è impazzito per un video diventato virale durante l’ultima pausa pubblicitaria. Sul palco dell’Ariston erano rimasti solo Sal Da Vinci e Sayf, in attesa del verdetto finale.

Nel filmato, Laura Pausini si avvicina a Sal Da Vinci e gli sussurra qualcosa all’orecchio; pochi istanti dopo fa lo stesso con Sayf. Entrambi reagiscono con espressioni sorprese e sorrisi, indicando sé stessi con il dito. Il video è stato condiviso da pagine con centinaia di migliaia di follower, come @CoseDaStupidi e @IlMeglioDelRap, generando sospetti immediati di un possibile spoiler.

Social in fibrillazione: Laura Pausini ha svelato il vincitore?

Il fuorionda ha scatenato commenti e teorie complottiste: Laura Pausini avrebbe anticipato il vincitore del Festival prima dell’annuncio ufficiale? L’ipotesi sembrava confermata dal gesto di Sal Da Vinci che si indica con il dito, come a dire “Sono io”.

Il portale @CoseDaStupidi ha scritto: “Un fuorionda, una frase sussurrata, una telecamera che resta accesa. Pausini sembra lasciare intendere chi vincerà”. Su Instagram, @IlMeglioDelRap ha rilanciato il video spiegando che l’audio non era percepibile, ma le reazioni dei cantanti sembravano confermare il sospetto.

Alberto Matano chiarisce tutto a La Vita in Diretta

A fare luce sulla vicenda è stato Alberto Matano durante la puntata odierna di La Vita in Diretta. Il conduttore ha spiegato di aver parlato direttamente con Laura Pausini, scoprendo che non esiste alcuno spoiler.

Prima dell’inizio del Festival, Pausini aveva chiesto un pronostico astrologico a Simon & The Stars, che le aveva indicato come vincitore un artista del segno dell’Ariete, ritenuto particolarmente fortunato. Durante la pausa pubblicitaria, l’artista si sarebbe limitata a chiedere a Sal Da Vinci e Sayf di che segno zodiacale fossero.

Coincidenza o destino? Entrambi i finalisti sono Ariete: Sal Da Vinci, nato il 7 aprile, e Sayf, nato il 23 marzo. Nessuno spoiler reale, solo un gesto fra astrologia e simpatia.

Dietro le quinte del Festival: la sorpresa e la curiosità dei social

Il video, diffuso in poche ore, ha però scatenato curiosità e discussioni sul web. La scena ha mostrato un lato più umano della cantante: attenzione ai dettagli, simpatia e una curiosità innocente che ha fatto impazzire i social.

La coincidenza dei due Ariete al primo e secondo posto ha alimentato la fantasia dei complottisti, trasformando un semplice sussurro in un “spoiler” virale. Il momento clou del Festival, tra ansia e attesa, ha così assunto anche un sapore comico e leggero, che ha reso l’episodio indimenticabile.

Il verdetto finale: Sal Da Vinci trionfa con “Per sempre sì”

Pochi istanti dopo il fuorionda, è arrivato l’annuncio ufficiale: Sal Da Vinci vince il Festival di Sanremo 2026 con “Per sempre sì”. Sayf si piazza al secondo posto.

La combinazione di astrological insight e casuale coincidenza dei segni zodiacali ha fatto esplodere il web, ma la realtà è chiara: nessuna fuga di notizie, solo il fascino di un gesto fra leggerezza e curiosità.

In fondo, il Festival di Sanremo non è solo musica, ma anche spettacolo dietro le quinte. E stavolta, grazie a Laura Pausini, gli utenti social hanno avuto un piccolo assaggio del backstage, trasformando un semplice sussurro in uno degli episodi più discussi del 2026.