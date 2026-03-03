Notizie Audaci

100% Notizie Audaci

Gossip e TV

Laura Pausini ha anticipato la vittoria a Sal Da Vinci a Sanremo 2026? Il fuorionda e cos’ha detto davvero

DiRosalyn Bianca

Pubblicato: 3 Mar, 2026 - ore: 23:51 #fuorionda, #Laura Pausini, #Sal Da Vinci, #Sanremo 2026
Laura PausiniLaura Pausini

Il video virale: Laura Pausini sussurra ai finalisti Sal Da Vinci e Sayf

Il giorno dopo la finale del Festival di Sanremo 2026, il web è impazzito per un video diventato virale durante l’ultima pausa pubblicitaria. Sul palco dell’Ariston erano rimasti solo Sal Da Vinci e Sayf, in attesa del verdetto finale.

Nel filmato, Laura Pausini si avvicina a Sal Da Vinci e gli sussurra qualcosa all’orecchio; pochi istanti dopo fa lo stesso con Sayf. Entrambi reagiscono con espressioni sorprese e sorrisi, indicando sé stessi con il dito. Il video è stato condiviso da pagine con centinaia di migliaia di follower, come @CoseDaStupidi e @IlMeglioDelRap, generando sospetti immediati di un possibile spoiler.

Social in fibrillazione: Laura Pausini ha svelato il vincitore?

Il fuorionda ha scatenato commenti e teorie complottiste: Laura Pausini avrebbe anticipato il vincitore del Festival prima dell’annuncio ufficiale? L’ipotesi sembrava confermata dal gesto di Sal Da Vinci che si indica con il dito, come a dire “Sono io”.

Il portale @CoseDaStupidi ha scritto: “Un fuorionda, una frase sussurrata, una telecamera che resta accesa. Pausini sembra lasciare intendere chi vincerà”. Su Instagram, @IlMeglioDelRap ha rilanciato il video spiegando che l’audio non era percepibile, ma le reazioni dei cantanti sembravano confermare il sospetto.

Alberto Matano chiarisce tutto a La Vita in Diretta

A fare luce sulla vicenda è stato Alberto Matano durante la puntata odierna di La Vita in Diretta. Il conduttore ha spiegato di aver parlato direttamente con Laura Pausini, scoprendo che non esiste alcuno spoiler.

Prima dell’inizio del Festival, Pausini aveva chiesto un pronostico astrologico a Simon & The Stars, che le aveva indicato come vincitore un artista del segno dell’Ariete, ritenuto particolarmente fortunato. Durante la pausa pubblicitaria, l’artista si sarebbe limitata a chiedere a Sal Da Vinci e Sayf di che segno zodiacale fossero.

Coincidenza o destino? Entrambi i finalisti sono Ariete: Sal Da Vinci, nato il 7 aprile, e Sayf, nato il 23 marzo. Nessuno spoiler reale, solo un gesto fra astrologia e simpatia.

Dietro le quinte del Festival: la sorpresa e la curiosità dei social

Il video, diffuso in poche ore, ha però scatenato curiosità e discussioni sul web. La scena ha mostrato un lato più umano della cantante: attenzione ai dettagli, simpatia e una curiosità innocente che ha fatto impazzire i social.

La coincidenza dei due Ariete al primo e secondo posto ha alimentato la fantasia dei complottisti, trasformando un semplice sussurro in un “spoiler” virale. Il momento clou del Festival, tra ansia e attesa, ha così assunto anche un sapore comico e leggero, che ha reso l’episodio indimenticabile.

Il verdetto finale: Sal Da Vinci trionfa con “Per sempre sì”

Pochi istanti dopo il fuorionda, è arrivato l’annuncio ufficiale: Sal Da Vinci vince il Festival di Sanremo 2026 con “Per sempre sì”. Sayf si piazza al secondo posto.

La combinazione di astrological insight e casuale coincidenza dei segni zodiacali ha fatto esplodere il web, ma la realtà è chiara: nessuna fuga di notizie, solo il fascino di un gesto fra leggerezza e curiosità.

In fondo, il Festival di Sanremo non è solo musica, ma anche spettacolo dietro le quinte. E stavolta, grazie a Laura Pausini, gli utenti social hanno avuto un piccolo assaggio del backstage, trasformando un semplice sussurro in uno degli episodi più discussi del 2026.

Di Rosalyn Bianca

(Annarita Raiola): la passione per la televisione,la musica e il gossip sono state fonte di ispirazione per il suo percorso giornalistico. Un viaggio quotidiano che va dall’approfondita analisi dei programmi tv alle vicende dei personaggi che infiammano il web fino alle nuove tendenze musicali. In passato è stata voce di una radio locale a Serino, in provincia di Avellino.

Articoli correlati

Gossip e TV

Belen Rodriguez verso la cittadinanza italiana: l’esame di italiano ad aprile 2026

Mar 3, 2026 Rosalyn Bianca
Gossip e TV

Falsissimo rimosso da YouTube: Fabrizio Corona attacca Alfonso Signorini e pubblica tutto su X

Mar 3, 2026 Redazione
Gossip e TV

Perché Alfonso Signorini ha deciso di lasciare Chi e cosa ha detto su Corona: ‘C’è chi vive ai margini’

Mar 2, 2026 Rosalyn Bianca

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Visualizza anche

Gossip e TV

Laura Pausini ha anticipato la vittoria a Sal Da Vinci a Sanremo 2026? Il fuorionda e cos’ha detto davvero

Attualità

Andrea Ferrari, l’addio a 14 anni: i funerali a Borgo Poncarale tra silenzio e commozione

Gossip e TV

Belen Rodriguez verso la cittadinanza italiana: l’esame di italiano ad aprile 2026

Attualità

Autopsia sul cuore di Domenico: nessun danno all’organo ma restano ombre sul trapianto

Notizie Audaci è una testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Salerno N. 373 del 17/01/2019 Direttore responsabile Giuseppe D’Alto
© 2025 Notizie Audaci. All Rights Reserved.