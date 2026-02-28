Sanremo 2026, Ditonellapiaga e Pitoni trionfano nella serata cover: Grignani contro Pausini e Gassmann al vetriolo

TonyPitony e Ditonellapiaga

Il trionfo di Ditonellapiaga e TonyPitony nel segno di Frank Sinatra, mugugni per la vittoria mancata di Arisa

La serata delle cover della 76esima edizione del Festival di Sanremo ha regalato musica, sorprese e inevitabili polemiche. La vittoria è andata agli irriverenti Ditonellapiaga e TonyPitony, che con la loro versione di The Lady is a Tramp di Frank Sinatra hanno conquistato il pubblico e la giuria. “Grazie a Carolina Bubbico per l’arrangiamento stupendo e all’orchestra che ha suonato meravigliosamente – ha dichiarato Ditonellapiaga – grazie a Tony e a tutti quelli che ci hanno votato”.

Gianni Morandi duetta a sorpresa con il figlio e Alessandro Gassmann perde le staffe

La serata, pensata come un omaggio alla grande musica italiana e internazionale, ha visto alternarsi sul palco nomi storici e giovani talenti: da Mina a Ornella Vanoni, da De Andrè a Lucio Dalla, con momenti di spettacolo in famiglia. Gianni Morandi ha fatto irruzione per duettare con il figlio Tredici Pietro e con Galeffi, Fudasca & Band in Vita, suscitando applausi ma anche polemiche, in particolare con Alessandro Gassmann, padre di Leo, che sui social ha denunciato la disparità di regole per i parenti degli artisti.

Anche Alessandro Gassmann ha usato i social per denunciare disparità di trattamento: “Regole non uguali per tutti?” – ha scritto sui social, riferendosi al divieto per i parenti di presenziare agli eventi in diretta. L’attore avrebbe dovuto presentare la nuova fiction in onda da lunedì 2 marzo su Rai 1.

La co-conduttrice Bianca Balti, tornata dopo oltre un anno dall’ultima apparizione, ha commentato: “Sono qui per godermela, non solo per me, ma per tutte le persone che soffrono”. Laura Pausini ha aperto con un medley dei suoi successi, ribadendo che “ognuno ha il diritto di essere ascoltato, libero e rispettato”.

Grignani: ‘Nei fiori c’è il numero di Laura Pausini’

Tra le esibizioni più chiacchierate quella di Levante e Gaia, scatenate su I maschi di Gianna Nannini: i social hanno immediatamente ripreso il bacio saffico conclusivo, censurato dalla regia che ha allargato l’inquadratura. La scena, immortalata in rete, ha scatenato commenti tra ironia e sostegno.

Dopo l’esibizione con Luchè, Gianluca Grignani ha riacceso il dissing con Laura Pausini per la cover del suo brano La mia storia tra le dita: “C’è anche il numero di Laura dentro? Così la posso chiamare”. La co – conduttrice ha presentato il collega ma non gli ha consegnato i fiori. Un momento che era atteso da tanti, soprattutto da chi si aspettava un lieto epilogo con un abbraccio sul palco dell’Ariston.

Gli altri momenti salienti della serata

Sayf ha cantato con Alex Britti e Mario Biondi Hit the Road Jack, presentando anche sua madre sul palco.

ha cantato con Alex Britti e Mario Biondi Hit the Road Jack, presentando anche sua madre sul palco. Raf e The Kolors hanno reinterpretato The Riddle di Nik Kershaw.

e hanno reinterpretato The Riddle di Nik Kershaw. Tommaso Paradiso con gli Stadio ha portato L’ultima luna di Lucio Dalla.

con gli ha portato L’ultima luna di Lucio Dalla. Omaggi a Mina, Ornella Vanoni e David Bowie hanno completato un programma intenso e eclettico.

Problemi tecnici per Samurai Jay con Baila Morena (con Belen), risolti con professionalità.

con Baila Morena (con Belen), risolti con professionalità. Sal Da Vinci e Michele Zarrillo, Fedez e Marco Masini hanno omaggiato Gianna Nannini con Meravigliosa Creatura, lanciando messaggi sul coraggio e sulla vita.

La serata cover si conferma quindi un mix di musica, spettacolo e piccoli scandali, con la vittoria di Ditonellapiaga e TonyPitony a fare da cornice, ma il vero trend social è stato il diss contro le regole e i momenti di bacio saffico, che hanno fatto impazzire i fan.