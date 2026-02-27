Sanremo 2026: il bacio tra Levante e Gaia oscurato dalla Rai (FOTO)

Levante e Gaia

Levante e Gaia in gara nella serata delle cover

Un gesto che non passerà inosservato: durante la serata delle cover del Festival di Sanremo 2026, Levante ha scelto Gaia come partner per il celebre brano di Gianna Nannini “I maschi”, e la performance si è conclusa con un bacio sulle labbra tra le due artiste. Uno di quei momenti che trascendono la musica, diventando subito simbolo e argomento di dibattito.

Come è nato il bacio tra Levante e Gaia a Sanremo 2026?

Per tutta la durata del brano, le due cantanti si sono scambiate sguardi ammiccanti e hanno ballato vicine sul palco dell’Ariston, creando un’atmosfera di complicità intensa. Al termine dell’esibizione, Levante e Gaia si sono avvicinate e si sono baciate sulle labbra, un gesto che ha spostato immediatamente l’attenzione dai contenuti musicali a quelli simbolici e politici.

La regia Rai, che spesso è finita al centro delle critiche nelle serate precedenti, ha allargato l’inquadratura proprio nel momento del bacio. Il gesto, però, non è sfuggito ai social network, dove il video ha iniziato a circolare rapidamente tra applausi, commenti entusiasti e accuse di censura da parte della rete.

Quali sono state le reazioni a Sanremo e sui social?

“Sono state pazzesche, naturalmente mamma Rai c’ha messo lo zampino e ha staccato su un campo larghissimo per non far vedere che si sono baciate”, ha scritto un utente su Twitter. Un altro ha aggiunto ironico: “Credo lo sapessero e hanno fatto l’inquadratura da 1 km”.

Sul palco, la co-conduttrice Laura Pausini ha stemperato la tensione con un commento: “C’è dell’amore qui…”. Carlo Conti ha scherzato richiamando il tormentone portato in gara da Gaia lo scorso anno: “Chiama tu o chiamo io?”. La cantante ha risposto con ironia: “A questo giro chiama lui”.

Il pubblico in sala ha reagito con applausi scroscianti, mentre sui social i commenti si sono divisi tra chi ha celebrato la spontaneità e chi ha criticato l’inquadratura della regia, accusando la Rai di voler allontanare l’attenzione dal gesto.

Perché il bacio di Levante e Gaia è diventato un momento simbolo

Oltre alla performance musicale impeccabile, il bacio tra le due artiste ha assunto un valore politico e culturale. Un gesto di normalizzazione dell’amore tra donne trasmesso in prima serata su Rai 1, che è stato interpretato da molti come un piccolo manifesto di inclusività e libertà di espressione.

Non sono mancati commenti ironici o critiche leggere, spesso più legate ai look delle cantanti che al gesto stesso. “A me del bacio non frega niente, invece rimango sbalordita per la scelta del vestito di Gaia!”, ha scritto un fan, mentre altri hanno difeso la naturalezza del momento: “Ma che male c’è?”.

Il duetto Levante-Gaia: alchimia e complicità sul palco

Il successo del duetto risiede anche nella sintonia tra le due cantanti, che hanno saputo interpretare il classico di Gianna Nannini con energia e sensualità. Lo scambio di sguardi e il finale con il bacio hanno trasformato l’esibizione in un momento memorabile di Sanremo 2026, destinato a restare nella memoria del pubblico.

Una performance che dimostra come la musica possa essere veicolo di emozione e simbolismo, andando oltre la semplice interpretazione artistica e diventando occasione di dialogo sociale.