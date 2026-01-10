Chi è Selen Görgüzel, l’attrice fermata con Can Yaman: fama, eccessi e l’ombra dell’inchiesta antidroga

Selen Görgüzel

Il fermo che scuote la Turchia (e l’Italia)

L’operazione in cui è rimasto coinvolto Can Yaman – fermato e rilasciato -ha avuto un’eco immediata anche in Italia, dove l’attore è diventato popolarissimo grazie alle fiction televisive e, più di recente, al ruolo di Sandokan. Con lui, nella notte tra il 9 e il 10 gennaio 2026 a Istanbul, è stata fermata anche Selen Görgüzel, insieme ad altre cinque persone, nell’ambito di una vasta operazione antidroga.

Se il nome di Yaman è familiare al pubblico italiano, quello di Görgüzel lo è molto meno. Eppure, in Turchia, si tratta di una figura notissima e spesso al centro delle cronache mondane.

Chi è Selen Görgüzel

Nata il 9 febbraio 1979, Selen Görgüzel è un’attrice, cantante e personaggio televisivo tra i più riconoscibili del piccolo schermo turco. Su Instagram conta oltre un milione di follower, costruiti negli anni grazie a una carriera poliedrica e a una presenza mediatica costante.

Ha iniziato giovanissima, lavorando già durante il liceo dietro le quinte del programma Televizyon Çocuğu. Da lì, una lunga serie di partecipazioni a produzioni televisive di successo come Mahallenin Muhtarları, Belalı Baldız e Kurtlar Vadisi.

Il successo e la notorietà televisiva

La svolta arriva con la serie O Hayat Benim, diretta dall’allora marito Hamdi Alkan, in cui interpreta il personaggio di Cevriye. Il ruolo le regala una popolarità trasversale, consolidata da apparizioni nei talk show, programmi di varietà e reality, tra cui Survivor Turchia, da cui è stata eliminata.

Parallelamente, Görgüzel ha portato avanti anche una carriera musicale, esibendosi come performer pop nei locali più esclusivi di Istanbul.

Vita privata, matrimoni e polemiche

La vita sentimentale dell’attrice è stata spesso materia da tabloid. A 18 anni ha sposato l’imprenditore Yılmaz Bektaş, dal quale ha avuto una figlia, Ilknaz. Dopo il divorzio, nel 2014 ha sposato Hamdi Alkan: un matrimonio molto mediatico, conclusosi nel 2022 tra dichiarazioni pubbliche e recriminazioni.

Negli ultimi anni, Selen Görgüzel è finita al centro dell’attenzione anche per le sue dichiarazioni estreme sui trattamenti di bellezza: dall’uso di latte materno come “antibiotico naturale” fino a pratiche cosmetiche che hanno sollevato indignazione e ironia.

L’inchiesta e le domande aperte

Al momento, le autorità turche non hanno diffuso dettagli completi sulle responsabilità individuali nell’inchiesta per traffico e consumo di droghe. Resta da chiarire il ruolo effettivo di Görgüzel all’interno dell’indagine.

Quel che è certo è che il fermo segna un punto di svolta nell’immagine pubblica dell’attrice: da icona televisiva eccentrica a volto simbolo di uno scandalo destinato a far discutere a lungo.