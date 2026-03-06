Selvaggia Lucarelli al Grande Fratello Vip: ‘Sì, mi pagano bene’, poi svela il motivo del sì al reality

Selvaggia Lucarelli

Selvaggia Lucarelli sarà opinionista del reality show di Canale 5

La notizia ha spiazzato molti. Dopo settimane di indiscrezioni e smentite, è arrivata la conferma: Selvaggia Lucarelli sarà opinionista della nuova edizione del Grande Fratello Vip.

Il reality di Mediaset tornerà in onda il 17 marzo, con la conduzione di Ilary Blasi, e la presenza della giornalista e commentatrice rappresenta senza dubbio una delle novità più rumorose della stagione televisiva.

Lucarelli, che per anni ha costruito la propria immagine pubblica anche criticando il mondo dei reality e dello spettacolo, ha deciso di rompere il silenzio direttamente nella sua newsletter personale.

E lo ha fatto con il suo stile diretto, ironico e senza filtri.

“Alla fine sì”, ha scritto. “Ho accettato di fare l’opinionista al Gf Vip. Sto andando a fare l’opinionista al Grande Fratello, non a Dubai a vendere droni. Non capisco tutta questa agitazione”.

Parole che sembrano una risposta preventiva alle critiche di chi ha visto nella sua scelta una contraddizione.

Perché Selvaggia Lucarelli ha accettato il Grande Fratello Vip?

Nel lungo intervento pubblicato online, Lucarelli ha raccontato i motivi che l’hanno portata ad accettare la proposta di Mediaset dopo un “lungo corteggiamento”.

Il primo motivo ha un nome preciso: Ilary Blasi.

Secondo la giornalista, la conduttrice rappresenta una figura con cui potrebbe nascere una buona sintonia televisiva.

“Una donna autoironica con cui credo di poter entrare in sintonia”, ha spiegato.

Il secondo elemento riguarda invece la presenza di un’altra opinionista di peso: Cesara Bonamici.

Lucarelli non ha nascosto la simpatia per la storica giornalista del Tg5, con la quale condividerà il ruolo di commentatrice del reality.

Ma non è tutto.

Un altro fattore decisivo sarebbe stato proprio il momento che sta attraversando il programma.

Secondo Lucarelli il Grande Fratello Vip è uno show che ha bisogno di “ridecollare”, e proprio questa fase di rilancio potrebbe renderlo interessante da raccontare e commentare.

Il legame inatteso tra Selvaggia Lucarelli e il Grande Fratello

Nella sua newsletter, Lucarelli ha anche ricordato un dettaglio poco noto della sua carriera.

Il suo rapporto con il mondo dei reality, infatti, non è affatto nuovo.

Vent’anni fa partecipò addirittura come concorrente a La Fattoria, uno dei reality più seguiti della televisione italiana nei primi anni Duemila.

Ma ancora prima, la sua carriera televisiva era iniziata proprio come opinionista all’Isola dei Famosi.

Un ruolo che, a distanza di anni, torna quindi in primo piano.

Lucarelli ha poi raccontato anche un curioso episodio legato proprio al Grande Fratello.

Molti anni fa, prima ancora che il reality diventasse il fenomeno televisivo che conosciamo oggi, aveva intuito il potenziale dello show.

Al punto da scrivere uno spettacolo teatrale dedicato proprio al format.

Lo spettacolo venne messo in scena insieme all’allora compagno Max Giusti e, racconta la giornalista, fu rappresentato contemporaneamente alla diretta del reality su Canale 5.

Un piccolo esperimento teatrale che diventò rapidamente un fenomeno di curiosità.

“Sì, mi pagano bene”: la risposta alle critiche

Nel finale del suo intervento, Lucarelli ha affrontato anche l’argomento più diretto e inevitabile.

Il compenso.

Tra le motivazioni che l’hanno convinta ad accettare il ruolo di opinionista, la giornalista ha ammesso con una certa ironia che anche l’aspetto economico ha avuto il suo peso.

“Sì, mi pagano bene”, ha scritto senza troppi giri di parole.

Una dichiarazione che ha immediatamente fatto discutere sui social, dove molti utenti hanno commentato la sua scelta.

Ma nel suo racconto c’è anche un altro elemento personale.

Lucarelli ha ricordato uno dei personaggi che più ama nel mondo dei reality: Antonella Elia, figura simbolo di un certo tipo di televisione imprevedibile e sopra le righe.

Ed è proprio questo tipo di dinamica che, probabilmente, la giornalista spera di ritrovare anche nella nuova stagione del Grande Fratello Vip.

Per ora resta una certezza.

La presenza di Selvaggia Lucarelli promette di portare nel reality una dose extra di sarcasmo, polemica e commenti taglienti.

Ingredienti che, in televisione, raramente passano inosservati.