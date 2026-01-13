GF Vip, Mediaset non si ferma: Ilary Blasi pronta al clamoroso ritorno con un’opinionista che divide

Ilary Blasi

Il GF Vip pronto a ripartire a marzo mnonostante il caso Signorini

Il Grande Fratello Vip tornerà regolarmente in onda su Canale 5 a marzo. Dopo settimane di incertezza, voci di stop e ipotesi di congelamento del format, Mediaset avrebbe deciso di andare avanti senza Alfonso Signorini, travolto dal caso mediatico innescato dalle accuse pubbliche lanciate da Fabrizio Corona e Antonio Medugno.

Il conduttore storico del reality ha scelto la strada dell’autosospensione per affrontare la vicenda sul piano legale, una mossa che aveva fatto temere il peggio per il futuro del programma. Timori che, almeno per ora, sembrano rientrati.

La scelta di Mediaset: il programma parte comunque

Secondo quanto riportato da Fanpage, il GF Vip partirà regolarmente, senza rinvii né cancellazioni. Una decisione che segna una linea netta: il format viene prima del conduttore.

La rete avrebbe lavorato sottotraccia per settimane, valutando alternative e scenari possibili, fino a individuare una soluzione capace di garantire continuità e, allo stesso tempo, un segnale di discontinuità rispetto al recente passato.

Ilary Blasi in pole position: ritorno alle origini

Il nome forte è uno solo: Ilary Blasi. Mediaset avrebbe avviato una trattativa serrata per riportarla alla guida del reality che lei stessa ha contribuito a trasformare in un fenomeno televisivo.

Ilary ha condotto con successo le prime tre edizioni storiche del GF Vip, imponendo uno stile ironico, leggero ma incisivo. Secondo le indiscrezioni, questa sarebbe la settimana decisiva per la firma.

Per la conduttrice si tratterebbe anche di una rivincita professionale dopo L’Isola dei Famosi e il passo falso di The Couple. Tornare al GF significherebbe rimettere mano a un format che conosce perfettamente. Inizialmente avrebbe dovuto condurre delle puntate speciali di Battiti Live in onda a marzo. In pole per sostituirla Samira Lui dopo il successo de La Ruota della Fortuna che potrebbe essere confermata anche per la consolidata versione estiva del programma musicale Mediaset.

Opinionisti, casting e lo spettro delle polemiche

Sul fronte dello studio, circola con insistenza il nome di Selvaggia Lucarelli come possibile opinionista. Una scelta che segnerebbe un cambio di tono netto, spostando il dibattito verso una lettura più graffiante e divisiva delle dinamiche della Casa.

Al momento non ci sono conferme ufficiali, ma l’ipotesi promette scintille e polemiche, ingredienti che Mediaset conosce bene e non disdegna. In alternativa si parla di due giornalisti come già sperimentato sia al Grande Fratello che a L’Isola dei Famosi con Cesara Buonamici e Dario Maltese.

Un GF Vip che cambia pelle

Una cosa appare chiara: il Grande Fratello Vip è pronto a voltare pagina. Nuova conduzione, equilibri rivisti e un’edizione che nasce già sotto il segno della tensione mediatica.

Mediaset scommette sul rumore, consapevole che, oggi più che mai, il GF Vip vive anche – e forse soprattutto – fuori dallo schermo.