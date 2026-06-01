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Selvaggia Lucarelli all’Isola dei Famosi, perché potrebbe non lasciare Ballando con le Stelle: cosa sappiamo

DiRosalyn Bianca

Pubblicato: 1 Giu, 2026 - ore: 20:17 #Ballando con le stelle, #Isola dei Famosi, #selvaggia lucarelli
Selvaggia Lucarelli a VerissimoSelvaggia Lucarelli

Le indiscrezioni sulla possibile conduzione del reality hanno acceso il dibattito sul futuro della giornalista in Rai

Da giorni il nome di Selvaggia Lucarelli è al centro di una delle indiscrezioni televisive più discusse della prossima stagione. Secondo quanto anticipato dal settimanale Chi, la giornalista e opinionista assumerà la conduzione della prossima edizione de L’Isola dei Famosi, raccogliendo il testimone da Veronica Gentili.

L’indiscrezione ha immediatamente generato un’altra domanda: ora Lucarelli lascerà Ballando con le Stelle visto il nuovo impegno televisivo sull’ammiraglia rivale di Rai 1?

È proprio su questo punto che stanno nascendo numerose interpretazioni. Eppure, osservando il quadro complessivo, l’uscita dalla storica giuria del programma di Milly Carlucci appare tutt’altro che certa.

Anzi, alcuni elementi suggeriscono che le due esperienze potrebbero persino convivere.

Perché Ballando e Isola potrebbero non essere incompatibili

L’aspetto più importante riguarda la struttura del nuovo progetto.

Secondo le anticipazioni, la prossima edizione dell’Isola dei Famosi verrebbe registrata durante l’estate nelle Filippine e trasmessa successivamente in differita durante l’autunno.

Una formula molto diversa rispetto al tradizionale reality in diretta che ha caratterizzato il programma negli anni passati.

Se così fosse, la presenza di Selvaggia Lucarelli sull’isola verrebbe concentrata nelle settimane di registrazione, lasciando poi libera la giornalista durante la messa in onda.

A questo si aggiunge un altro dettaglio non secondario: il reality dovrebbe essere collocato nel prime time del lunedì, mentre Ballando con le Stelle occupa tradizionalmente il sabato sera di Rai 1.

Un elemento che riduce ulteriormente il rischio di sovrapposizioni operative.

Il precedente del Grande Fratello e la questione dei contratti

C’è poi un altro aspetto che rende prudente parlare già oggi di addio alla Rai.

Negli ultimi anni Selvaggia Lucarelli ha dimostrato di poter collaborare con aziende televisive differenti senza particolari problemi.

L’esempio più evidente è la recente partecipazione come opinionista al Grande Fratello, esperienza che non ha compromesso il suo ruolo a Ballando con le Stelle.

Se fossero esistiti vincoli di esclusiva particolarmente rigidi, una collaborazione di questo tipo sarebbe stata molto più difficile da realizzare.

Per questo motivo molti osservatori ritengono che le indiscrezioni sull’abbandono della giuria siano al momento premature.

Né la Rai, né Milly Carlucci, né la stessa Lucarelli hanno infatti confermato cambiamenti ufficiali.

Chi potrebbero essere i primi naufraghi dell’Isola dei Famosi

Nel frattempo iniziano a emergere anche i primi nomi legati al cast del reality.

Secondo le indiscrezioni pubblicate da Chi e rilanciate nelle ultime ore, tra i concorrenti in partenza per le Filippine ci sarebbero Pierpaolo Pretelli, Zeudi Di Palma, Francesco Chiofalo e Daniele Iaià.

Si tratta di profili molto diversi ma accomunati da una forte familiarità con il mondo dei reality.

Pretelli e Zeudi Di Palma arrivano dall’esperienza del Grande Fratello, mentre Chiofalo è uno dei volti più noti dell’universo televisivo legato a Temptation Island. Daniele Iaià, invece, si è fatto conoscere grazie alla vittoria nella prima edizione italiana di Too Hot To Handle.

Al momento non esistono conferme ufficiali neppure su questi nomi, ma le indiscrezioni stanno già alimentando il dibattito tra i fan del programma.

Cosa significa questa possibile scelta per Mediaset

L’approdo di Selvaggia Lucarelli alla conduzione rappresenta una scelta significativa per Mediaset.

Dopo anni da opinionista, giudice e commentatrice, la giornalista si troverebbe infatti a guidare uno dei reality più importanti della televisione italiana.

Una scommessa che punterebbe sulla sua capacità di generare dibattito, intercettare l’attenzione del pubblico e costruire contenuti anche fuori dalla diretta televisiva.

Di Rosalyn Bianca

(Annarita Raiola): la passione per la televisione,la musica e il gossip sono state fonte di ispirazione per il suo percorso giornalistico. Un viaggio quotidiano che va dall’approfondita analisi dei programmi tv alle vicende dei personaggi che infiammano il web fino alle nuove tendenze musicali. In passato è stata voce di una radio locale a Serino, in provincia di Avellino.

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