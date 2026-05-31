La proposta audace al portiere del Psg per la Champions, com’è andata a finire e la risposta della moglie di Safonov

Matvey Safonov con la moglie, a destra Mary Rock

Matvey Safonov era finito al centro di una promessa insolita fatta dall’attrice per adulti Mary Rock

Alla vigilia di una finale europea ci si aspetta tensione, concentrazione e dichiarazioni legate al campo. Stavolta, però, a far parlare non è stata soltanto la sfida tra Paris Saint-Germain e Arsenal, ma anche una curiosa vicenda che ha coinvolto il portiere Matvey Safonov e che nelle ultime ore è diventata virale sui social.

Il numero uno russo del Psg si è ritrovato infatti al centro di una proposta decisamente insolita arrivata da Mary Rock, attrice nota nel settore dei film per adulti e tifosa della formazione francese. Un messaggio pubblicato online che ha rapidamente attirato l’attenzione degli utenti e che ha continuato a far discutere anche dopo il fischio finale.

La storia ha assunto contorni ancora più particolari quando è intervenuta la moglie del calciatore, trasformando un episodio nato quasi come una provocazione in uno dei temi più commentati tra tifosi e curiosi.

Matvey Safonov, arrivato al PSG con l’obiettivo di ritagliarsi spazio in una delle squadre più competitive d’Europa, non ha commentato pubblicamente la vicenda. Eppure il suo nome è finito ugualmente al centro della scena.

Cosa aveva promesso l’attrice prima della finale

Nei giorni precedenti alla sfida contro l’Arsenal, Mary Rock aveva pubblicato un messaggio rivolto direttamente al portiere russo.

Nel post, l’attrice aveva augurato buona fortuna a Safonov e alla squadra francese, aggiungendo una promessa destinata a generare inevitabilmente reazioni. Per ogni parata effettuata durante la finale, avrebbe infatti offerto al portiere una ricompensa molto particolare.

Un’iniziativa che ha immediatamente fatto il giro delle piattaforme social, alimentando commenti e condivisioni tra i tifosi.

Quando il match è entrato nella fase decisiva e il risultato era ancora in bilico, la stessa Mary Rock è tornata sull’argomento pubblicando ulteriori messaggi e mostrando apertamente il proprio sostegno al PSG.

La vicenda, inizialmente relegata ai social network, è così diventata un argomento seguito anche da numerosi siti sportivi e di intrattenimento.

La replica della moglie diventa virale

Se la proposta dell’attrice aveva già attirato attenzione, è stata soprattutto la risposta di Marina Kondratiuk, moglie del portiere, a conquistare il pubblico.

Dopo la partita la donna ha deciso di intervenire con un commento ironico che in poche ore è stato condiviso migliaia di volte.

Secondo Marina, chi aveva lanciato quella proposta avrebbe un’idea completamente sbagliata delle abitudini quotidiane del marito.

Con tono scherzoso ha spiegato che le serate preferite del portiere sarebbero ben diverse da quelle immaginate online. Cruciverba, programmi televisivi culturali e una routine rigorosa da atleta professionista farebbero infatti parte della sua normalità.

Un messaggio semplice ma efficace che ha ribaltato completamente il racconto della vicenda, trasformando quella che poteva sembrare una provocazione in un siparietto familiare apprezzato da molti utenti.

Le parate mancate e l’ironia del web sulla scommessa

Tra l’altro molti utenti hanno fatto notare che i guantoni di Safonov sono rimasti praticamente puliti dopo il gol subito e che anche ai rigori non c’è stato bisogno del suo intervento per alzare la Champions League in quanto i calciatori dell’Arsenal che hanno fallito il penalty non hanno inquadrato la porta. “Nessuna parata, nessun premio in ogni caso” – hanno ironizzato sui social.

L’episodio dimostra ancora una volta quanto il mondo del calcio sia ormai strettamente legato ai social network. Oggi l’attenzione dei tifosi non si concentra soltanto sulle prestazioni sportive, ma anche su ciò che accade fuori dal campo. Un messaggio pubblicato online può diventare virale in poche ore e generare una visibilità persino superiore rispetto a molti episodi sportivi.

Nel caso di Safonov, il vero motivo del successo mediatico della storia non è stata tanto la proposta iniziale quanto la risposta della moglie, capace di riportare il racconto su toni ironici e leggeri.

La vicenda arriva inoltre in un momento importante della carriera del portiere russo, impegnato a conquistarsi sempre più spazio in una squadra che punta ai massimi traguardi europei.

Ed è proprio questo contrasto tra l’enorme pressione di una finale internazionale e una curiosa storia nata sui social ad aver contribuito a rendere l’episodio uno dei più commentati delle ultime ore. Una dimostrazione di come, nel calcio moderno, spesso siano i dettagli fuori dal terreno di gioco a catturare l’attenzione del pubblico tanto quanto i novanta minuti disputati in campo.