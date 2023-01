Serena Bortone con la fasciatura al braccio: ‘Avevo la sindrome di De Quervain

Si è presentata in studio con una vistosa fasciatura che non è passata inosservata agli occhi di uno degli ospiti di Oggi è un altro giorno, in onda su Rai 1.

Serena Bortone conduce con il braccio destro fasciato: ‘Mi sono operata al polso, non è nulla di grave’

Serena Bortone è entrata in studio con una vistosa fasciatura al braccio destro destando la curiosità di Giovanni Minoli, in trasmissione per presentare l’edizione revival dello storico programma Mixer (in onda su Rai 3 in seconda serata il giovedì sera, che le ha chiesto se si fosse ferita.

La conduttrice ha tranquillizzato i telespettatori di Oggi è un altro giorno sottolineando che parlare di ferita sembra una cosa epica. “Mi sono operata perché avevo la sindrome di De Quervain, non è nulla di grave“ – ha spiegato la presentatrice. Già ad inizio settimana il bendaggio sul braccio destro di Serena Bortone non era passato inosservato ai suoi colleghi. “Questa è l’evoluzione del mio malessere al polso, mi sono operata”.

Cos’è la sindrome di De Quervain

La sindrome di De Quervain, descritta per la prima volta dal medico Fritz De Quervain nel 1895, è una patologia a carico delle strutture che costituiscono il primo condotto osteofibroso dei tendini dei muscoli estensori a livello del polso. Il morbo colpisce maggiormente le donne rispetto agli uomini con una prevalenza dell’1,3% nel sesso femminile rispetto allo 0,5% nel sesso maschile.

Nello specifico si tratta di una tendinite che colpisce il pollice, causando dolore e impotenza funzionale del polso e della mano. Causata da carichi eccessivi o movimenti ripetuti, può essere facilmente diagnostica da uno specialista ortopedico. Le cure consistono in un trattamento conservativo o nell’intervento chirurgico mini-invasivo.