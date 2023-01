GF Vip, Edoardo Donnamaria sbotta con Antonella Fiordelisi: ‘Ti incavoli perché un anno fa ho sco**to con Micol’

Nuove tensioni nella notte tra giovedì 12 e venerdì 13 gennaio tra i Donnalisi al GF Vip. Il nuovo capitolo dell’infinita telenovela tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria è andato in scena intorno alle 3:30 in salone quando la maggior parte degli inquilini era nel mondo dei sogni.

Nuovo scontro tra i Donnalisi per le perplessità di Antonella

L’influencer ha manifestato alcune perplessità sul partner forse alimentate da una precedente conversazione con Dana Saber. In particolare la salernitana è tornata sul rapporto tra il fidanzato e Micol Incorvaia ribadendo che fatica a fidarsi di una persona che continua ad avere rapporti di amicizia con l’ex con la quale ha avuto anche problemi durante l’avventura al Grande Fratello Vip.

“Antonella si incavola dopo 4 mesi che siamo qui dentro perché l’anno scorso mi sono scop*to Micol. Questo è il problema, domani o dopodomani torna Antonino (Spinalbese) e puoi avere con lui il rapporto che vuoi, non mi interessa”. Pronta la replica di Antonella Fiordelisi che l’ha accusato di essere possessivo mentre lei gli ha dato la possibilità di fare quello che voleva.

Donnamaria: ‘Mi stai facendo una storia su una cosa che è successa un anno fa’, Fiordelisi: ‘Sei possessivo’

“Non puoi dire che io sono possessivo visto che mi stai facendo una storia su una cosa che è successa con Micol un anno fa. Non puoi dire che sono geloso ed invece tu sei quella della relazione perfetta”. L’ex schermitrice ha ribattuto che per tre mesi non gli ha detto nulla sulla sua relazione con Micol. “Cresci che hai 30 anni, puoi fare quello che vuoi ma non devi rompere le pa**e a me”.

Dopo aver manifestato l’intenzione di dormire separati si sono ritrovati nuovamente abbracciati al letto insieme… La sensazione è che la telenovela dei Donnalisi non sia finita qui e che altri episodi andranno in onda da qui alla fine del GF Vip.