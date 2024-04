Serena Bortone legge monologo di Antonio Scurati: ‘Testo regalato’, la reazione di Giorgia Meloni

In apertura della puntata del 20 aprile di Che Sarà, Serena Bortone ha letto su Rai 3 il testo del monologo che avrebbe dovuto leggere Antonio Scurati, la cui presenza è stata cancellata.

Serena Bortone in apertura di Che Sarà sull’intervento cancellato di Scurati: ‘Ricostruzioni fantasiose, mi ha regalato il testo’

“Nella puntata di oggi come probabilmente molti di voi sapranno essendo la notizia su tutti i siti da stamane era previsto un monologo di Antonio Scurati sul 25 aprile, monologo che non ci sarà. Ieri sera ho scoperto del tutto casualmente che il contratto di Scurati era stato annullato, e pur avendo passato tutta la sera a telefonare, mandare messaggi, email, non sono riuscita ad ottenere alcuna spiegazione” – ha detto la conduttrice di Che Sarà. “Siccome ho letto ricostruzioni fantasiose e offensive, preciso che la reazione di Scurati è stata di regalarmi il testo scritto per noi autorizzandomi a leggerlo, cosa che adesso farò” – ha chiosato Serena Bortone. Le opposizioni hanno accusato la Rai e il governo di censura. L’azienda spiega che non ci sono ragioni editoriali ma solo economiche.

Giorgia Meloni replica all’opposizione e condivide il testo di Antonio Scurati

Intanto viene pubblicato il testo che l’ex Premio Strega avrebbe pronunciato in diretta, che contiene un attacco diretto alla premier Giorgia Meloni, rea di non aver rinnegato la sua “cultura neofascista”. Finché è la stessa Presidente del Consiglio a intervenire sui social ea pubblicare per intero il monologo, assicurando di non aver mai chiesto “la censura di nessuno”.

Di seguito l’intervento di Serena Bortone con il testo che Antonio Scurati avrebbe dovuto leggere in diretta durante il programma di Rai 3 Che Sarà.