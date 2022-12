Maurizio Costanzo spiazza Serena Bortone e cita Memo Remigi, poi svela la lezione di Maria De Filippi

Ha fatto capolino a Oggi è un altro giorno, in onda su Rai 1, dopo l’esclusione dal programma per il gesto molesto a Jessica Morlacchi durante la puntata del 27 dicembre. Maurizio Costanzo, ospite in collegamento esterno, ha spiazzato Serena Bortone ed ha fatto riferimento a Memo Remigi senza menzionarlo.

Memo Remigi rispunta a Oggi è un altro giorno, Costanzo lo cita indirettamente: Strabioli sorride

Il conduttore televisivo ha presentato l’ultimo libro Smemorabilia citando diversi aneddoti del momento della tv ma anche esperienze personali. Nella circostanza il giornalista ha fatto i complimenti ad Alberto Angela per Stanotte a Milano, lo speciale sul capoluogo lombardo andato in onda il giorno di Natale sulla rete ammiraglia della tv di Stato. “É stato uno speciale di una bellezza assoluta, con Malika Ayane che nella galleria deserta di notte cantava la canzone di uno che un tempo stava lì da voi”.

Chiaro il riferimento al brano di Remigi, Innamorarsi a Milano, con Serena Bortone che ha preferito cambiare subito argomento mentre Pino Strabioli che non ha trattenuto il sorriso. In puntata Maurizio Costanzo ha parlato anche di Maria De Filippi sottolineando quanto sia stata importante per lui.

Il giornalista: ‘Maria De Filippi mi ha insegnato ad esserci e a parlare’

“Sai ho preso la rincorsa, mi sono sposato quattro volte, alla quarta ci ho azzeccato. Qual è stata la lezione più importante che mi ha impartito Maria? Mi ha insegnato ad esserci, mi ha insegnato il piacere di parlare, anche poco ma di parlare”.