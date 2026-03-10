Da serial killer a star dei social: il mostro condannato a 99 anni ora guadagna su TikTok raccontando i suoi omicidi

Marius Csampar

Chi è Marius Csampar, il serial killer rumeno diventato influencer?

Dalla cronaca nera ai social network. La storia di Marius Csampar, uno dei criminali più temuti della Romania negli anni ’90, sembra uscita da una sceneggiatura disturbante: dopo decenni di carcere per una serie di omicidi brutali, oggi è diventato una sorta di influencer digitale.

L’uomo era stato condannato nel 1997 a 99 anni di prigione per sei omicidi particolarmente violenti. Eppure nel 2020 ha ottenuto la libertà condizionale dopo aver scontato circa 22 anni di detenzione.

Da allora, invece di sparire nell’anonimato, ha costruito una nuova identità online che sta facendo discutere tutta la Romania.

Oggi Csampar conta quasi 160 mila follower su TikTok e oltre 23 mila iscritti su YouTube, dove pubblica video in cui racconta il suo passato criminale e la sua nuova vita dopo il carcere.

Perché i video del serial killer stanno facendo scandalo online?

Nei suoi contenuti social, Csampar non evita il suo passato. Al contrario, lo racconta apertamente.

Nei video parla degli anni trascorsi in prigione, del suo percorso personale e delle sue esperienze di vita dopo la scarcerazione.

Ma ciò che ha fatto esplodere la polemica è il fatto che i suoi racconti includono anche dettagli sui crimini che lo hanno reso famoso nella cronaca nera rumena.

Secondo il sito NeedToKnow, l’ex assassino potrebbe guadagnare anche ingenti somme di denaro grazie a pubblicità e donazioni dei follower che seguono i suoi contenuti.

Un fenomeno che solleva interrogativi etici: è giusto che una persona condannata per omicidi così gravi possa trasformare il proprio passato in contenuto virale e monetizzabile?

L’infanzia difficile che ha segnato il destino di Csampar

La storia di Marius Csampar inizia con una tragedia personale.

All’età di 12 anni perse entrambi i genitori e finì a vivere per strada. Fu proprio in quel periodo che iniziò a entrare nel mondo della criminalità.

I primi reati riguardavano furti e rapine a Bucarest, ma negli anni successivi la situazione degenerò rapidamente.

Tra il 1994 e il 1997 l’uomo compì una serie di omicidi brutali che sconvolsero il Paese.

Molte delle sue vittime erano persone particolarmente vulnerabili, tra cui anziani e senzatetto.

I delitti che sconvolsero la Romania negli anni ’90

Tra i casi più inquietanti attribuiti a Csampar c’è un omicidio del 1994.

Secondo le ricostruzioni dell’epoca, l’uomo avrebbe aggredito un senzatetto in un episodio di violenza estrema. La vittima fu decapitata, e la testa venne gettata in un lago vicino mentre il corpo fu abbandonato in un canale.

In un altro caso, durante la notte di Capodanno, avrebbe rapinato una donna di 84 anni, picchiandola a morte.

Durante gli interrogatori della polizia, gli investigatori raccontarono che alcune vittime lo avevano implorato di risparmiare loro la vita nei momenti finali.

La brutalità dei crimini e la mancanza apparente di rimorso trasformarono Csampar in uno dei serial killer più temuti della Romania moderna.

Perché è stato liberato nonostante la condanna a 99 anni?

La sua scarcerazione nel 2020 è stata possibile grazie alle leggi rumene sulla liberazione anticipata e alla presunta buona condotta tenuta durante la detenzione.

Nonostante la condanna iniziale di quasi un secolo, il sistema giudiziario ha permesso la libertà vigilata dopo poco più di due decenni dietro le sbarre.

La decisione scatenò forti proteste nell’opinione pubblica, con molti cittadini convinti che la pena scontata non fosse proporzionata alla gravità dei delitti.

La presenza social di Csampar è tornata al centro delle polemiche dopo un suo video su un caso di cronaca recente.

A gennaio, infatti, la Romania è stata scossa dall’omicidio di Mario Berinde. Secondo le autorità, il crimine sarebbe stato commesso da un ragazzo di 13 anni con l’aiuto di due quindicenni.

Nel commentare il caso su TikTok, Csampar ha suggerito che il giovane sospettato potrebbe non fermarsi a un solo atto violento e ha persino affermato che la madre del ragazzo potrebbe diventare la sua “prossima vittima”.

Le dichiarazioni hanno scatenato un’ondata di indignazione online.

Il dibattito etico: un assassino può diventare una star dei social?

Il caso di Marius Csampar solleva una questione sempre più attuale nell’era dei social network.

Molti critici ritengono problematico che un serial killer condannato possa costruire un seguito online redditizio, soprattutto parlando dei propri crimini.

Altri sostengono invece che, una volta scontata la pena prevista dalla legge, ogni individuo abbia diritto a ricostruirsi una vita, anche attraverso i social media.

Nel frattempo il fenomeno continua a crescere: uno degli assassini più famigerati della Romania è riuscito a trasformarsi in personaggio digitale, attirando curiosità, follower e inevitabilmente nuove polemiche.